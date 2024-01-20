«Аарон МакКенна (Ирл)» – «Микки Эллисон (Вел)». 20.01.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Аарон МакКенна (Ирл) проведет 20 января, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Микки Эллисон (Вел). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 20 января пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Аарон МакКенна (Ирл) — Микки Эллисон (Вел). По Москве начало данного поединка будет в 20:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аарон МакКенна (Ирл) — Микки Эллисон (Вел):

победа Аарон МакКенна (Ирл) – 1.048, ничья – 32, победа Микки Эллисон (Вел) – 10.3

Прогноз на матч Аарон МакКенна (Ирл) – Микки Эллисон (Вел) Бои, титульный бой, 20 января :

Из-за того, что все ставят на то, что Аарон МакКенна (Ирл) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.048. А котировка на то, что Микки Эллисон (Вел) будет сильнее повысилась до 10.3.

История личных встреч

Аарон МакКенна (Ирл) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Аарон МакКенна (Ирл) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Аарон МакКенна (Ирл) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Аарон МакКенна (Ирл) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Аарон МакКенна (Ирл) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Аарон МакКенна (Ирл) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Аарон МакКенна (Ирл) может и не устоять на ногах.

Микки Эллисон (Вел) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Микки Эллисон (Вел) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Микки Эллисон (Вел) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Микки Эллисон (Вел) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Микки Эллисон (Вел) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Аарон МакКенна (Ирл) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Аарон МакКенна (Ирл) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Аарон МакКенна (Ирл) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Аарон МакКенна (Ирл) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Микки Эллисон (Вел) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Микки Эллисон (Вел) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Микки Эллисон (Вел) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Микки Эллисон (Вел) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Микки Эллисон (Вел) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Микки Эллисон (Вел) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Микки Эллисон (Вел) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Аарон МакКенна (Ирл) – Микки Эллисон (Вел) 20.01.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Аарон МакКенна (Ирл) и Микки Эллисон (Вел), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Аарон МакКенна (Ирл) и Микки Эллисон (Вел) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Аарон МакКенна (Ирл) и Микки Эллисон (Вел) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Аарон МакКенна (Ирл) и Микки Эллисон (Вел) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Аарон МакКенна (Ирл) является очевидным фаворитом, ведь Микки Эллисон (Вел) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Аарон МакКенна (Ирл) — Микки Эллисон (Вел) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Микки Эллисон (Вел), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Аарон МакКенна (Ирл)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Аарон МакКенна (Ирл) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Аарон МакКенна (Ирл) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Аарон МакКенна (Ирл) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Аарон МакКенна (Ирл) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Микки Эллисон (Вел)

Уже несколько лет Микки Эллисон (Вел) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Микки Эллисон (Вел) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Микки Эллисон (Вел) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Аарон МакКенна (Ирл) — Микки Эллисон (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 20 января

Вряд ли Аарон МакКенна (Ирл) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Микки Эллисон (Вел), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Аарон МакКенна (Ирл) будет намного сильнее, чем Микки Эллисон (Вел), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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