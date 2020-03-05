Борза/Дима — Гунес/Саритас: будет сделан акцент на атакующий теннис

Борза/Дима — Гунес/Саритас (05.03.2020), ставки и коэффициенты

05.03.2020 в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Борза/Дима , а противостоять в этом поединке будет Гунес/Саритас.



Судья теннисного матча Борза/Дима — Гунес/Саритас должен дать знак о старте игры в 13:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 05.03.2020, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Борза/Дима и Гунес/Саритас более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Борза/Дима имеет четыре победы, то Гунес/Саритас может похвастаться лишь двумя победами.



Борза/Дима — Гунес/Саритас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

05.03.2020 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Борза/Дима — Гунес/Саритас. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 13:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Гунес/Саритас, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Гунес/Саритас выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Борза/Дима

На данный момент Борза/Дима является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Борза/Дима поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Борза/Дима пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Борза/Дима слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Борза/Дима будет более тщательно готовиться к поединку.



Гунес/Саритас

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Гунес/Саритасв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Гунес/Саритас играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Гунес/Саритас держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Гунес/Саритас демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Гунес/Саритас находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Борза/Дима — Гунес/Саритас

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Борза/Дима — Гунес/Саритас (05.03.2020), ставки и коэффициенты

Борза/Дима

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Борза/Дима выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Борза/Дима всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Борза/Дима уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Борза/Дима занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Борза/Дима больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Борза/Дима имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Гунес/Саритас

На этом турнире Гунес/Саритас играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Гунес/Саритас какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Гунес/Саритас уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Гунес/Саритас много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Гунес/Саритас сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Гунес/Саритас не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Борза/Дима — Гунес/Саритас Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Борза/Дима и Гунес/Саритас. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Борза/Дима — Гунес/Саритас: будет сделан акцент на атакующий теннис

Борза/Дима и Гунес/Саритас которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Борза/Дима имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гунес/Саритас хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Борза/Дима. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гунес/Саритас умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Борза/Дима довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гунес/Саритас вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Борза/Дима.

СЕГОДНЯ МАТЧ Борза/Дима — Гунес/Саритас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Борза/Дима и Гунес/Саритас букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Борза/Дима и Гунес/Саритас проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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