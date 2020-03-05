Мюррей Шаран/Столлар — Зугер/Охснер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.03.20)

Мюррей Шаран/Столлар — Зугер/Охснер (05.03.2020), ставки и коэффициенты

05.03.2020 в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мюррей Шаран/Столлар , а противостоять в этом поединке будет Зугер/Охснер.



Буквально несколько дней назад Мюррей Шаран/Столлар и Зугер/Охснер играли свои матчи, а теперь уже 05.03.2020 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 13:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Мюррей Шаран/Столлар имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Мюррей Шаран/Столлар — Зугер/Охснер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 05.03.2020, ведь именно в этот день на корте встречаются Мюррей Шаран/Столлар и Зугер/Охснер. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 13:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Мюррей Шаран/Столлар имеет на своем счету три победы, Зугер/Охснер может похвастаться четырьмя.

Мюррей Шаран/Столлар

На данный момент Мюррей Шаран/Столлар является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Мюррей Шаран/Столлар однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Мюррей Шаран/Столлар демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Мюррей Шаран/Столлар хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Мюррей Шаран/Столлар часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Зугер/Охснер

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Зугер/Охснер имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Зугер/Охснер демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Зугер/Охснер не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Зугер/Охснер не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Мюррей Шаран/Столлар — Зугер/Охснер. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Мюррей Шаран/Столлар — Зугер/Охснер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.03.20)

Мюррей Шаран/Столлар

На данный момент Мюррей Шаран/Столлар занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Мюррей Шаран/Столлар снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Мюррей Шаран/Столлар не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Мюррей Шаран/Столлар не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Зугер/Охснер

Зугер/Охснер лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Зугер/Охснер играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Зугер/Охснер начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Зугер/Охснер выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Зугер/Охснер сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мюррей Шаран/Столлар — Зугер/Охснер Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мюррей Шаран/Столлар и Зугер/Охснер аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Мюррей Шаран/Столлар и Зугер/Охснер обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Мюррей Шаран/Столлар и Зугер/Охснер постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Мюррей Шаран/Столлар — Зугер/Охснер: ставим на двойные ошибки

Мюррей Шаран/Столлар и Зугер/Охснер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мюррей Шаран/Столлар имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Зугер/Охснер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мюррей Шаран/Столлар. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Зугер/Охснер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мюррей Шаран/Столлар довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Зугер/Охснер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мюррей Шаран/Столлар.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мюррей Шаран/Столлар — Зугер/Охснер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мюррей Шаран/Столлар и Зугер/Охснер сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мюррей Шаран/Столлар, и Зугер/Охснер будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-252401-zhonatan-eyserik-aziz-ouaka-prognoz-i-stavki-ot-specialista-05-03-20/