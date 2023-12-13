ДеПол Блю Демонс — Маркетт Голден Иглз. Прогноз, ставки на матч (25.01.24)

25 января в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб ДеПол Блю Демонс примет соперника по национальному первенству Маркетт Голден Иглз.



Несмотря на то, что баскетбольный матч ДеПол Блю Демонс – Маркетт Голден Иглз запланирован только на 25 января, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 05:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



ДеПол Блю Демонс — Маркетт Голден Иглз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок ДеПол Блю Демонс — Маркетт Голден Иглз назначен на 25 января, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 05:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

ДеПол Блю Демонс

Летом баскетбольный клуб ДеПол Блю Демонс устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб ДеПол Блю Демонс одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Маркетт Голден Иглз

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Маркетт Голден Иглз сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Маркетт Голден Иглз проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Маркетт Голден Иглз травмированы только игроки глубокого резерва.

ДеПол Блю Демонс — Маркетт Голден Иглз. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 25 января включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок ДеПол Блю Демонс — Маркетт Голден Иглз. А так как начало встречи в 05:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб ДеПол Блю Демонс практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



ДеПол Блю Демонс — Маркетт Голден Иглз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.01.24)

ДеПол Блю Демонс

В этом сезоне баскетбольный клуб ДеПол Блю Демонс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб ДеПол Блю Демонс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Маркетт Голден Иглз

После того, как баскетбольный клуб Маркетт Голден Иглз проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Маркетт Голден Иглз хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Маркетт Голден Иглз продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч ДеПол Блю Демонс — Маркетт Голден Иглз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка ДеПол Блю Демонс — Маркетт Голден Иглз, который должен пройти 25 января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб ДеПол Блю Демонс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

ДеПол Блю Демонс — Маркетт Голден Иглз: гости способны удивить фаворита

Баскетбольный клуб ДеПол Блю Демонс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб ДеПол Блю Демонс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Маркетт Голден Иглз все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Маркетт Голден Иглз также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Маркетт Голден Иглз продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ ДеПол Блю Демонс — Маркетт Голден Иглз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба ДеПол Блю Демонс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба ДеПол Блю Демонс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба ДеПол Блю Демонс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Маркетт Голден Иглз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Маркетт Голден Иглз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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