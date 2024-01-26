«Мансур Хатуев (Рос)» – «Герман Барсегян (Арм)». 26.01.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Мансур Хатуев (Рос) — Герман Барсегян (Арм) на 26-го января, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Мансур Хатуев (Рос) и Герман Барсегян (Арм) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:40.

До 26-го января осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Мансур Хатуев (Рос) — Герман Барсегян (Арм). Это будет продолжаться вплоть до 19:40 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мансур Хатуев (Рос) — Герман Барсегян (Арм):

победа Мансур Хатуев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Герман Барсегян (Арм) – 0

Прогноз на матч Мансур Хатуев (Рос) – Герман Барсегян (Арм) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26-го января :

Букмекерские конторы на бой Мансур Хатуев (Рос) — Герман Барсегян (Арм) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Мансур Хатуев (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Мансур Хатуев (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Мансур Хатуев (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Мансур Хатуев (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Мансур Хатуев (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Герман Барсегян (Арм) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Герман Барсегян (Арм) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Герман Барсегян (Арм) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Герман Барсегян (Арм) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Герман Барсегян (Арм) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Мансур Хатуев (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Мансур Хатуев (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Мансур Хатуев (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Мансур Хатуев (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Мансур Хатуев (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Мансур Хатуев (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Герман Барсегян (Арм) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Герман Барсегян (Арм) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Герман Барсегян (Арм) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Герман Барсегян (Арм) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Мансур Хатуев (Рос) – Герман Барсегян (Арм) 26.01.24

Появление на ринге таких бойцов, как Мансур Хатуев (Рос) и Герман Барсегян (Арм) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мансур Хатуев (Рос) и Герман Барсегян (Арм). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Мансур Хатуев (Рос) и Герман Барсегян (Арм) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Мансур Хатуев (Рос) и Герман Барсегян (Арм) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Мансур Хатуев (Рос) и Герман Барсегян (Арм) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Мансур Хатуев (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Герман Барсегян (Арм) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Мансур Хатуев (Рос) в данный момент сильнее, нежели Герман Барсегян (Арм), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Мансур Хатуев (Рос)

Несмотря на то, что Мансур Хатуев (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Мансур Хатуев (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Мансур Хатуев (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Мансур Хатуев (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Герман Барсегян (Арм)

Последний раз Герман Барсегян (Арм) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Герман Барсегян (Арм) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Герман Барсегян (Арм) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Герман Барсегян (Арм) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Герман Барсегян (Арм)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Герман Барсегян (Арм) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Мансур Хатуев (Рос) — Герман Барсегян (Арм). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26-го января

В настоящее время Мансур Хатуев (Рос) и Герман Барсегян (Арм) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Мансур Хатуев (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Мансур Хатуев (Рос) и Герман Барсегян (Арм), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Мансур Хатуев (Рос) выиграет бой.

http://evolvegame.ru/cat0-749620-akkoyunaltuna-dzhurichilenfeld-prognoz-i-stavki-ot-specialista-25-01-24/

http://rockaluga.ru/cat0-913105-prognoz-sinyakovahanter-mertensse-25-01-2024-stavki-i-koefficienty/