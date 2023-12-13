Акугуе Ноха/Эрджавек — Грей/Николлз. Прогноз, ставки на матч. ITF (25.01.24)

25 января в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Акугуе Ноха/Эрджавек , а противостоять в этом поединке будет Грей/Николлз.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Акугуе Ноха/Эрджавек — Грей/Николлз можно будет вплоть до 21:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 25 января. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Акугуе Ноха/Эрджавек и Грей/Николлз еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Акугуе Ноха/Эрджавек — Грей/Николлз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

25 января пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Акугуе Ноха/Эрджавек — Грей/Николлз. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 21:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Грей/Николлз, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Грей/Николлз выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Акугуе Ноха/Эрджавек

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Акугуе Ноха/Эрджавек находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Акугуе Ноха/Эрджавек является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Акугуе Ноха/Эрджавек умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Акугуе Ноха/Эрджавек обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Акугуе Ноха/Эрджавек может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Грей/Николлз

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Грей/Николлз на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Грей/Николлз демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Грей/Николлз имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Грей/Николлз намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Грей/Николлз не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Грей/Николлз будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Грей/Николлз и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Грей/Николлз умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Акугуе Ноха/Эрджавек и Грей/Николлз – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Акугуе Ноха/Эрджавек — Грей/Николлз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.01.24)

Акугуе Ноха/Эрджавек

Несмотря на внушительный возраст, Акугуе Ноха/Эрджавек демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Акугуе Ноха/Эрджавек гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Акугуе Ноха/Эрджавек обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Акугуе Ноха/Эрджавек снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Акугуе Ноха/Эрджавек может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Грей/Николлз

В этом сезоне Грей/Николлз не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Грей/Николлз сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Грей/Николлз допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Грей/Николлз допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Грей/Николлз демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Акугуе Ноха/Эрджавек — Грей/Николлз Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Акугуе Ноха/Эрджавек и Грей/Николлз. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Акугуе Ноха/Эрджавек — Грей/Николлз: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Акугуе Ноха/Эрджавек и Грей/Николлз, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Акугуе Ноха/Эрджавек и Грей/Николлз уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Акугуе Ноха/Эрджавек — Грей/Николлз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Акугуе Ноха/Эрджавек и Грей/Николлз.



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