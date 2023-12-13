«Расул Албасханов (Рос)» – «Азамат Пшуков (Рос)». 26.01.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Расул Албасханов (Рос) — Азамат Пшуков (Рос) на 26.01.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Расул Албасханов (Рос) и Азамат Пшуков (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 22:30.

Стало известно, что именно 26.01.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Расул Албасханов (Рос) — Азамат Пшуков (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 22:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Расул Албасханов (Рос) — Азамат Пшуков (Рос):

победа Расул Албасханов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Азамат Пшуков (Рос) – 0

Прогноз на матч Расул Албасханов (Рос) – Азамат Пшуков (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26.01.2024 :

Так как Расул Албасханов (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Азамат Пшуков (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Расул Албасханов (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Расул Албасханов (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Расул Албасханов (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Расул Албасханов (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Азамат Пшуков (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Азамат Пшуков (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Азамат Пшуков (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Азамат Пшуков (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Азамат Пшуков (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Расул Албасханов (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Расул Албасханов (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Расул Албасханов (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Расул Албасханов (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Азамат Пшуков (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Азамат Пшуков (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Азамат Пшуков (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Азамат Пшуков (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Азамат Пшуков (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Расул Албасханов (Рос) – Азамат Пшуков (Рос) 26.01.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Расул Албасханов (Рос) и Азамат Пшуков (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Расул Албасханов (Рос) и Азамат Пшуков (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Расул Албасханов (Рос) — Азамат Пшуков (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Азамат Пшуков (Рос) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Расул Албасханов (Рос) — Азамат Пшуков (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Азамат Пшуков (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Расул Албасханов (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Расул Албасханов (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Расул Албасханов (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Расул Албасханов (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Расул Албасханов (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Расул Албасханов (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Азамат Пшуков (Рос)

Азамат Пшуков (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Азамат Пшуков (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Азамат Пшуков (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Азамат Пшуков (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Азамат Пшуков (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Расул Албасханов (Рос) — Азамат Пшуков (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26.01.2024

Спортивные эксперты считают, что Расул Албасханов (Рос) сейчас намного сильнее, чем Азамат Пшуков (Рос), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Расул Албасханов (Рос) — Азамат Пшуков (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Расул Албасханов (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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