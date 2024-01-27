«Артуро Вергара (Чил)» – «Натан Фоут (США)». 27.01.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Артуро Вергара (Чил) — Натан Фоут (США) на 27 января, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Артуро Вергара (Чил) и Натан Фоут (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:15.

Стало известно, что именно 27 января пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Артуро Вергара (Чил) — Натан Фоут (США). По Москве начало данного поединка будет в 03:15, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Артуро Вергара (Чил) — Натан Фоут (США):

победа Артуро Вергара (Чил) – 0, ничья – 0, победа Натан Фоут (США) – 0

Прогноз на матч Артуро Вергара (Чил) – Натан Фоут (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27 января :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Артуро Вергара (Чил) не очень выгодно, а вот Натан Фоут (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Артуро Вергара (Чил) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Артуро Вергара (Чил) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Артуро Вергара (Чил) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Артуро Вергара (Чил) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Артуро Вергара (Чил) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Натан Фоут (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Натан Фоут (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Натан Фоут (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Натан Фоут (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Натан Фоут (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Артуро Вергара (Чил) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Артуро Вергара (Чил) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Артуро Вергара (Чил) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Артуро Вергара (Чил) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Натан Фоут (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Натан Фоут (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Натан Фоут (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Натан Фоут (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Артуро Вергара (Чил) – Натан Фоут (США) 27.01.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Артуро Вергара (Чил) и Натан Фоут (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Артуро Вергара (Чил) и Натан Фоут (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Артуро Вергара (Чил) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Натан Фоут (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Артуро Вергара (Чил) и Натан Фоут (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Артуро Вергара (Чил) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Артуро Вергара (Чил) и Натан Фоут (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Натан Фоут (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Артуро Вергара (Чил)

Артуро Вергара (Чил) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Артуро Вергара (Чил) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Артуро Вергара (Чил) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Артуро Вергара (Чил) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Артуро Вергара (Чил) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Натан Фоут (США)

В данный момент Натан Фоут (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Натан Фоут (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Натан Фоут (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Натан Фоут (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Артуро Вергара (Чил) — Натан Фоут (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27 января

В этом поединке Артуро Вергара (Чил) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Натан Фоут (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Артуро Вергара (Чил) — Натан Фоут (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Артуро Вергара (Чил) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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http://evolvegame.ru/cat4-749874-prognozy-i-stavki-na-match-delaver-faytin-blyu-henz-severnaya-karolina-a%26t-edzhes-26-01-24/