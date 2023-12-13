«Ронни Балдонадо (Фил)» – «Кеншин Хосокава (Япо)». 26.01.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 26-го января должен состояться бой Ронни Балдонадо (Фил) — Кеншин Хосокава (Япо), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 07:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Ронни Балдонадо (Фил) и Кеншин Хосокава (Япо) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 26-го января пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Ронни Балдонадо (Фил) — Кеншин Хосокава (Япо). По Москве начало данного поединка будет в 07:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ронни Балдонадо (Фил) — Кеншин Хосокава (Япо):

победа Ронни Балдонадо (Фил) – 2.45, ничья – 16.5, победа Кеншин Хосокава (Япо) – 1.632

Прогноз на матч Ронни Балдонадо (Фил) – Кеншин Хосокава (Япо) Бои, титульный бой, 26-го января :

Так как Ронни Балдонадо (Фил) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 2.45. В то же время Кеншин Хосокава (Япо) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.632.

История личных встреч

На профессиональном ринге Ронни Балдонадо (Фил) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Ронни Балдонадо (Фил) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Ронни Балдонадо (Фил) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Ронни Балдонадо (Фил) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Ронни Балдонадо (Фил) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Кеншин Хосокава (Япо) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Кеншин Хосокава (Япо) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Кеншин Хосокава (Япо) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Кеншин Хосокава (Япо) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Кеншин Хосокава (Япо) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Ронни Балдонадо (Фил) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Ронни Балдонадо (Фил) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Ронни Балдонадо (Фил) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Ронни Балдонадо (Фил) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Кеншин Хосокава (Япо) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Кеншин Хосокава (Япо) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Кеншин Хосокава (Япо) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Кеншин Хосокава (Япо) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Кеншин Хосокава (Япо) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Кеншин Хосокава (Япо) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Кеншин Хосокава (Япо) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Ронни Балдонадо (Фил) – Кеншин Хосокава (Япо) 26.01.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Ронни Балдонадо (Фил) и Кеншин Хосокава (Япо), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Ронни Балдонадо (Фил) и Кеншин Хосокава (Япо) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Ронни Балдонадо (Фил) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Кеншин Хосокава (Япо) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Ронни Балдонадо (Фил) является очевидным фаворитом, ведь Кеншин Хосокава (Япо) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Ронни Балдонадо (Фил) — Кеншин Хосокава (Япо) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Кеншин Хосокава (Япо), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Ронни Балдонадо (Фил)

Как бы Ронни Балдонадо (Фил) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Ронни Балдонадо (Фил) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Ронни Балдонадо (Фил) дрался на ринге только с представителями своей страны. Ронни Балдонадо (Фил) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Ронни Балдонадо (Фил) совершенно не работает над собственной защитой.

Кеншин Хосокава (Япо)

Уже несколько лет Кеншин Хосокава (Япо) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Кеншин Хосокава (Япо) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Кеншин Хосокава (Япо) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Ронни Балдонадо (Фил) — Кеншин Хосокава (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 26-го января

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Ронни Балдонадо (Фил) — Кеншин Хосокава (Япо) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Ронни Балдонадо (Фил) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Ронни Балдонадо (Фил) будет намного сильнее, чем Кеншин Хосокава (Япо), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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