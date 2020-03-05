Социал и Депортиво Сан Хосе — Феррокаррил Конкордия: команды сделают акцент на атаку

Социал и Депортиво Сан Хосе — Феррокаррил Конкордия (06-го марта 2020 года), ставки и коэффициенты

06-го марта 2020 года в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Социал и Депортиво Сан Хосе примет соперника по национальному первенству Феррокаррил Конкордия.



В 03:30 по Москве болельщики баскетбольных клубов Социал и Депортиво Сан Хосе и Феррокаррил Конкордия займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 06-го марта 2020 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Феррокаррил Конкордия в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Социал и Депортиво Сан Хосе — Феррокаррил Конкордия. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 03:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Социал и Депортиво Сан Хосе и Феррокаррил Конкордия. Организаторы турнира собираются провести данную игру 06-го марта 2020 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Феррокаррил Конкордия. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Социал и Депортиво Сан Хосе, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Социал и Депортиво Сан Хосе

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Социал и Депортиво Сан Хосе переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Социал и Депортиво Сан Хосе больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Социал и Депортиво Сан Хосе еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Феррокаррил Конкордия

Уже три недели баскетбольный клуб Феррокаррил Конкордия выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Феррокаррил Конкордия удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Феррокаррил Конкордия одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Социал и Депортиво Сан Хосе» — «Феррокаррил Конкордия»: прогноз автора

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Социал и Депортиво Сан Хосе — Феррокаррил Конкордия, который организаторы собираются провести 06-го марта 2020 года. По московскому времени начало данной игры будет в 03:30. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Социал и Депортиво Сан Хосе.



Прогноз и ставка на матч Социал и Депортиво Сан Хосе — Феррокаррил Конкордия 06-го марта 2020 года

Социал и Депортиво Сан Хосе

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Социал и Депортиво Сан Хосе наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Социал и Депортиво Сан Хосе сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Социал и Депортиво Сан Хосе всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Социал и Депортиво Сан Хосе бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Феррокаррил Конкордия

После того, как баскетбольный клуб Феррокаррил Конкордия проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Феррокаррил Конкордия хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Феррокаррил Конкордия продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Социал и Депортиво Сан Хосе — Феррокаррил Конкордия Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Социал и Депортиво Сан Хосе — Феррокаррил Конкордия, который должен пройти 06-го марта 2020 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 03:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Социал и Депортиво Сан Хосе в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Социал и Депортиво Сан Хосе — Феррокаррил Конкордия: команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб Социал и Депортиво Сан Хосе проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Социал и Депортиво Сан Хосе позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Социал и Депортиво Сан Хосе играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Социал и Депортиво Сан Хосе сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Феррокаррил Конкордия был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Феррокаррил Конкордия выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Феррокаррил Конкордия немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Социал и Депортиво Сан Хосе — Феррокаррил Конкордия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Социал и Депортиво Сан Хосе был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Социал и Депортиво Сан Хосе вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Социал и Депортиво Сан Хосе практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Феррокаррил Конкордия испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Феррокаррил Конкордия хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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