«Марко Тулио Силва (Бра)» – «Кемей Дос Сантос (Бра)». 28.01.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 28-го января состоится интересный поединок Марко Тулио Силва (Бра) — Кемей Дос Сантос (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 05:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 28-го января пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Марко Тулио Силва (Бра) — Кемей Дос Сантос (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 05:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марко Тулио Силва (Бра) — Кемей Дос Сантос (Бра):

победа Марко Тулио Силва (Бра) – 1.312, ничья – 55, победа Кемей Дос Сантос (Бра) – 3.425

Прогноз на матч Марко Тулио Силва (Бра) – Кемей Дос Сантос (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28-го января :

Из-за того, что все ставят на то, что Марко Тулио Силва (Бра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.312. А котировка на то, что Кемей Дос Сантос (Бра) будет сильнее повысилась до 3.425.

История личных встреч

В профессиональной карьере Марко Тулио Силва (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Марко Тулио Силва (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Марко Тулио Силва (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Марко Тулио Силва (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Марко Тулио Силва (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Марко Тулио Силва (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Кемей Дос Сантос (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Кемей Дос Сантос (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Кемей Дос Сантос (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Кемей Дос Сантос (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Кемей Дос Сантос (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Марко Тулио Силва (Бра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Марко Тулио Силва (Бра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Марко Тулио Силва (Бра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Марко Тулио Силва (Бра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Кемей Дос Сантос (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Кемей Дос Сантос (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Кемей Дос Сантос (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Кемей Дос Сантос (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Кемей Дос Сантос (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Кемей Дос Сантос (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Марко Тулио Силва (Бра) – Кемей Дос Сантос (Бра) 28.01.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Марко Тулио Силва (Бра) и Кемей Дос Сантос (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Марко Тулио Силва (Бра) и Кемей Дос Сантос (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Марко Тулио Силва (Бра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Кемей Дос Сантос (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Марко Тулио Силва (Бра) — Кемей Дос Сантос (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Марко Тулио Силва (Бра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Марко Тулио Силва (Бра) — Кемей Дос Сантос (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Кемей Дос Сантос (Бра).

Марко Тулио Силва (Бра)

На самом деле Марко Тулио Силва (Бра) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Марко Тулио Силва (Бра) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Марко Тулио Силва (Бра) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Марко Тулио Силва (Бра) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Марко Тулио Силва (Бра) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Кемей Дос Сантос (Бра)

Прошлый бой Кемей Дос Сантос (Бра) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Кемей Дос Сантос (Бра) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Кемей Дос Сантос (Бра) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Кемей Дос Сантос (Бра) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Марко Тулио Силва (Бра) — Кемей Дос Сантос (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28-го января

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Марко Тулио Силва (Бра) — Кемей Дос Сантос (Бра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Марко Тулио Силва (Бра) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Марко Тулио Силва (Бра) и Кемей Дос Сантос (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Марко Тулио Силва (Бра) выиграет бой.

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