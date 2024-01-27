Синя Краус — Майя Хвалинска. Прогноз, ставки на матч (27.01.24)

27-го января в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Синя Краус , а противостоять в этом поединке будет Майя Хвалинска.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Синя Краус — Майя Хвалинска, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 27-го января, а его начало по МСК будет в 13:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Синя Краус. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Синя Краус — Майя Хвалинска. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 27-го января откроет его противостояние Синя Краус — Майя Хвалинска. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 13:00 по МСК, то есть до начала игры. Синя Краус и Майя Хвалинска отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Майя Хвалинска может гордиться семью победами, а вот Синя Краус имеет только пять выигранных встреч.

Синя Краус

Этот турнир Синя Краус проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Синя Краус может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Синя Краус однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Синя Краус имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Синя Краус левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Синя Краус хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Майя Хвалинска

Нынешняя форма, которую демонстрирует Майя Хвалинска еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Майя Хвалинска постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Майя Хвалинска пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Майя Хвалинска не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Майя Хвалинска не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Синя Краус — Майя Хвалинска. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Синя Краус — Майя Хвалинска. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.01.24)

Синя Краус

На данном турнире Синя Краус выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Синя Краус выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Синя Краус допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Синя Краус особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Синя Краус, это умение играть на травяных кортах.

Майя Хвалинска

На этом турнире Майя Хвалинска играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Майя Хвалинска какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Майя Хвалинска уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Майя Хвалинска много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Майя Хвалинска сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Майя Хвалинска не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Синя Краус — Майя Хвалинска Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Синя Краус и Майя Хвалинска аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Синя Краус и Майя Хвалинска обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Синя Краус и Майя Хвалинска постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Синя Краус — Майя Хвалинска: андердог способен удивить фаворита

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Синя Краус и Майя Хвалинска, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Синя Краус и Майя Хвалинска уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Синя Краус — Майя Хвалинска. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Синя Краус и Майя Хвалинска букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Синя Краус и Майя Хвалинска проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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