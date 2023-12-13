Мемфис Гриззлис (SKYFOX) — Милуоки Бакс (THA KID): гости способны удивить фаворита

Прогноз и ставка на матч Мемфис Гриззлис (SKYFOX) — Милуоки Бакс (THA KID) 02.02.2024

02.02.2024 в 10:06 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Мемфис Гриззлис (SKYFOX) примет соперника по национальному первенству Милуоки Бакс (THA KID).



В 10:06 по Москве болельщики баскетбольных клубов Мемфис Гриззлис (SKYFOX) и Милуоки Бакс (THA KID) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 02.02.2024, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Милуоки Бакс (THA KID) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Мемфис Гриззлис (SKYFOX) — Милуоки Бакс (THA KID). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 02.02.2024 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Мемфис Гриззлис (SKYFOX) — Милуоки Бакс (THA KID). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 10:06 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (SKYFOX), одержав семь побед.

Мемфис Гриззлис (SKYFOX)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (SKYFOX) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Мемфис Гриззлис (SKYFOX) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (SKYFOX) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Милуоки Бакс (THA KID)

Уже три недели баскетбольный клуб Милуоки Бакс (THA KID) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Милуоки Бакс (THA KID) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Милуоки Бакс (THA KID) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч

На 02.02.2024 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Мемфис Гриззлис (SKYFOX) — Милуоки Бакс (THA KID). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 10:06 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (SKYFOX) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Милуоки Бакс (THA KID) удалось одержать победу у себя дома.



Мемфис Гриззлис (SKYFOX) — Милуоки Бакс (THA KID) (02.02.2024), ставки и коэффициенты

Мемфис Гриззлис (SKYFOX)

Сейчас баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (SKYFOX) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (SKYFOX) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Мемфис Гриззлис (SKYFOX) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Милуоки Бакс (THA KID)

В прошлом матче баскетбольный клуб Милуоки Бакс (THA KID) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Милуоки Бакс (THA KID) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Милуоки Бакс (THA KID) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Мемфис Гриззлис (SKYFOX) — Милуоки Бакс (THA KID) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 02.02.2024 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Мемфис Гриззлис (SKYFOX) — Милуоки Бакс (THA KID), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 10:06 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Мемфис Гриззлис (SKYFOX) — Милуоки Бакс (THA KID): гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (SKYFOX) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Мемфис Гриззлис (SKYFOX) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (SKYFOX) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Милуоки Бакс (THA KID) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Милуоки Бакс (THA KID) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мемфис Гриззлис (SKYFOX) — Милуоки Бакс (THA KID). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (SKYFOX) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Мемфис Гриззлис (SKYFOX) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (SKYFOX) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Милуоки Бакс (THA KID) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Милуоки Бакс (THA KID) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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