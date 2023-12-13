Рахимова/Сизикова — Гуо/Цзян. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.02.24)

Рахимова/Сизикова — Гуо/Цзян (03-го февраля 2024 года), ставки и коэффициенты

03-го февраля 2024 года в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Рахимова/Сизикова , а противостоять в этом поединке будет Гуо/Цзян.



Так как Рахимова/Сизикова в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Гуо/Цзян, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 03-го февраля 2024 года. Но, доказать обратное Рахимова/Сизикова все же сможет в 06:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рахимова/Сизикова — Гуо/Цзян:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 03-го февраля 2024 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Рахимова/Сизикова — Гуо/Цзян. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 06:00 по Москве, пока не начался поединок. Рахимова/Сизикова и Гуо/Цзян еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Рахимова/Сизикова

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Рахимова/Сизикова находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Рахимова/Сизикова является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Рахимова/Сизикова умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Рахимова/Сизикова обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Рахимова/Сизикова может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Гуо/Цзян

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гуо/Цзян на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гуо/Цзян демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гуо/Цзян имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гуо/Цзян намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гуо/Цзян не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гуо/Цзян будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гуо/Цзян и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гуо/Цзян умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Рахимова/Сизикова и Гуо/Цзян являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Рахимова/Сизикова — Гуо/Цзян. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.02.24)

Рахимова/Сизикова

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Рахимова/Сизикова выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Рахимова/Сизикова всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Рахимова/Сизикова уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Рахимова/Сизикова занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Рахимова/Сизикова больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Рахимова/Сизикова имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Гуо/Цзян

На этом турнире Гуо/Цзян играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Гуо/Цзян надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Гуо/Цзян находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Гуо/Цзян считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Рахимова/Сизикова — Гуо/Цзян Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рахимова/Сизикова и Гуо/Цзян аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Рахимова/Сизикова и Гуо/Цзян обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Рахимова/Сизикова и Гуо/Цзян постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Рахимова/Сизикова — Гуо/Цзян: в ожидании «эйсов»

Рахимова/Сизикова и Гуо/Цзян которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Рахимова/Сизикова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гуо/Цзян хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Рахимова/Сизикова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гуо/Цзян умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Рахимова/Сизикова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гуо/Цзян вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Рахимова/Сизикова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рахимова/Сизикова — Гуо/Цзян. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Рахимова/Сизикова и Гуо/Цзян букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Рахимова/Сизикова и Гуо/Цзян проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-755151-edinstvo-brchko-napredak-odzhak-prognoz-i-stavki-ot-specialista-02-02-24/