АЕ Психико — Папагоу. Прогноз, ставки на матч(07.02.24)

Прогноз и ставка на матч АЕ Психико — Папагоу 07 февраля

07 февраля в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Греции, в котором на своей площадке местный клуб АЕ Психико примет соперника по национальному первенству Папагоу.



В последней встрече баскетбольных клубов АЕ Психико и Папагоу сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 07 февраля попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 17:00 по МСК.



АЕ Психико — Папагоу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 07 февраля в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч АЕ Психико — Папагоу. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 17:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб АЕ Психико, одержав семь побед.

АЕ Психико

Баскетбольный клуб АЕ Психико в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб АЕ Психико проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Папагоу

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Папагоу сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Папагоу проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Папагоу травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч АЕ Психико — Папагоу

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча АЕ Психико — Папагоу, запланированного на 07 февраля. На площадке игроки обеих команд появятся в 17:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь АЕ Психико и Папагоу предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба АЕ Психико.



АЕ Психико — Папагоу. Прогноз, ставки на матч(07.02.24)

АЕ Психико

В последние годы АЕ Психико является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба АЕ Психико еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Папагоу

В прошлом месяце баскетбольный клуб Папагоу играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Папагоу надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч АЕ Психико — Папагоу Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 07 февраля, и в его рамках состоится поединок АЕ Психико — Папагоу. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 17:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

АЕ Психико — Папагоу: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба АЕ Психико подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба АЕ Психико и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба АЕ Психико еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб АЕ Психико сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Папагоу сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Папагоу выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Папагоу показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Папагоу не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ АЕ Психико — Папагоу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб АЕ Психико лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба АЕ Психико гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба АЕ Психико все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Папагоу не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Папагоу уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Папагоу очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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