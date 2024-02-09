«Хавьер Мартинез (США)» – «Рауль Саломон (Мек)». 09.02.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Хавьер Мартинез (США) проведет 09-го февраля 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Рауль Саломон (Мек). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 02:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 02:00 по московскому времени Хавьер Мартинез (США) и Рауль Саломон (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 09-го февраля 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Хавьер Мартинез (США) и Рауль Саломон (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Хавьер Мартинез (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хавьер Мартинез (США) — Рауль Саломон (Мек):

победа Хавьер Мартинез (США) – 0, ничья – 0, победа Рауль Саломон (Мек) – 0

Прогноз на матч Хавьер Мартинез (США) – Рауль Саломон (Мек) Бои, титульный бой, 09-го февраля 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Хавьер Мартинез (США) не очень выгодно, а вот Рауль Саломон (Мек) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Хавьер Мартинез (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Хавьер Мартинез (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Хавьер Мартинез (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Хавьер Мартинез (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Хавьер Мартинез (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Хавьер Мартинез (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Хавьер Мартинез (США) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Рауль Саломон (Мек) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Рауль Саломон (Мек) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Рауль Саломон (Мек) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Рауль Саломон (Мек) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Рауль Саломон (Мек) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Хавьер Мартинез (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Хавьер Мартинез (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Хавьер Мартинез (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Хавьер Мартинез (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Хавьер Мартинез (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Рауль Саломон (Мек) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Рауль Саломон (Мек) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Рауль Саломон (Мек) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Рауль Саломон (Мек) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Рауль Саломон (Мек) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Рауль Саломон (Мек) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Рауль Саломон (Мек) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Хавьер Мартинез (США) – Рауль Саломон (Мек) 09.02.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Хавьер Мартинез (США) и Рауль Саломон (Мек) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Хавьер Мартинез (США) и Рауль Саломон (Мек) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Хавьер Мартинез (США) и Рауль Саломон (Мек), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Хавьер Мартинез (США) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Хавьер Мартинез (США) и Рауль Саломон (Мек), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Рауль Саломон (Мек) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Хавьер Мартинез (США)

Несмотря на то, что Хавьер Мартинез (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Хавьер Мартинез (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Хавьер Мартинез (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Хавьер Мартинез (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Рауль Саломон (Мек)

Сейчас Рауль Саломон (Мек) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Рауль Саломон (Мек) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Рауль Саломон (Мек) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Рауль Саломон (Мек) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Рауль Саломон (Мек) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Хавьер Мартинез (США) — Рауль Саломон (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 09-го февраля 2024 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Хавьер Мартинез (США) — Рауль Саломон (Мек) собираются ставить на то, что сильнее будет Хавьер Мартинез (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

В этом бою Хавьер Мартинез (США) является очевидным фаворитом, ведь Рауль Саломон (Мек) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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