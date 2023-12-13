«Саид Батукаев (Рос)» – «Авлийохон Хамидов (Узб)». 09.02.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 09 февраля состоится интересный поединок Саид Батукаев (Рос) — Авлийохон Хамидов (Узб), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:45 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 09 февраля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Саид Батукаев (Рос) — Авлийохон Хамидов (Узб). По Москве начало данного поединка будет в 17:45, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Саид Батукаев (Рос) — Авлийохон Хамидов (Узб):

победа Саид Батукаев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Авлийохон Хамидов (Узб) – 0

Прогноз на матч Саид Батукаев (Рос) – Авлийохон Хамидов (Узб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09 февраля :

Так как Саид Батукаев (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Авлийохон Хамидов (Узб) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Саид Батукаев (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Саид Батукаев (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Саид Батукаев (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Саид Батукаев (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Саид Батукаев (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Авлийохон Хамидов (Узб) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Авлийохон Хамидов (Узб) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Авлийохон Хамидов (Узб) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Авлийохон Хамидов (Узб) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Авлийохон Хамидов (Узб) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Саид Батукаев (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Саид Батукаев (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Саид Батукаев (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Саид Батукаев (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Авлийохон Хамидов (Узб) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Авлийохон Хамидов (Узб) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Авлийохон Хамидов (Узб) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Авлийохон Хамидов (Узб) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Авлийохон Хамидов (Узб) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Авлийохон Хамидов (Узб) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Авлийохон Хамидов (Узб) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Саид Батукаев (Рос) – Авлийохон Хамидов (Узб) 09.02.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Саид Батукаев (Рос) и Авлийохон Хамидов (Узб). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Саид Батукаев (Рос) и Авлийохон Хамидов (Узб) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Саид Батукаев (Рос) и Авлийохон Хамидов (Узб) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Саид Батукаев (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Авлийохон Хамидов (Узб) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Саид Батукаев (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Авлийохон Хамидов (Узб) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Саид Батукаев (Рос).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Саид Батукаев (Рос) и Авлийохон Хамидов (Узб), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Авлийохон Хамидов (Узб) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Саид Батукаев (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Саид Батукаев (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Саид Батукаев (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Саид Батукаев (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Саид Батукаев (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Авлийохон Хамидов (Узб)

Сейчас Авлийохон Хамидов (Узб) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Авлийохон Хамидов (Узб) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Авлийохон Хамидов (Узб) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Авлийохон Хамидов (Узб) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Авлийохон Хамидов (Узб) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Саид Батукаев (Рос) — Авлийохон Хамидов (Узб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09 февраля

Так как Саид Батукаев (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Авлийохон Хамидов (Узб).

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Саид Батукаев (Рос) — Авлийохон Хамидов (Узб) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Саид Батукаев (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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