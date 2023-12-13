«Луис Карлос Бануэлос (Мек)» – «Николя Уэлле (Кан)». 09.02.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 09 февраля состоится интересный поединок Луис Карлос Бануэлос (Мек) — Николя Уэлле (Кан), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 09 февраля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Луис Карлос Бануэлос (Мек) — Николя Уэлле (Кан). По Москве начало данного поединка будет в 03:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Луис Карлос Бануэлос (Мек) — Николя Уэлле (Кан):

победа Луис Карлос Бануэлос (Мек) – 0, ничья – 0, победа Николя Уэлле (Кан) – 0

Прогноз на матч Луис Карлос Бануэлос (Мек) – Николя Уэлле (Кан) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09 февраля :

Букмекерские конторы на бой Луис Карлос Бануэлос (Мек) — Николя Уэлле (Кан) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Луис Карлос Бануэлос (Мек) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Луис Карлос Бануэлос (Мек) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Луис Карлос Бануэлос (Мек) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Луис Карлос Бануэлос (Мек) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Луис Карлос Бануэлос (Мек) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Луис Карлос Бануэлос (Мек) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Луис Карлос Бануэлос (Мек) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Николя Уэлле (Кан) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Николя Уэлле (Кан) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Николя Уэлле (Кан) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Николя Уэлле (Кан) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Николя Уэлле (Кан) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Луис Карлос Бануэлос (Мек) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Луис Карлос Бануэлос (Мек) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Луис Карлос Бануэлос (Мек) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Луис Карлос Бануэлос (Мек) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Луис Карлос Бануэлос (Мек) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Луис Карлос Бануэлос (Мек) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Николя Уэлле (Кан) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Николя Уэлле (Кан) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Николя Уэлле (Кан) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Николя Уэлле (Кан) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Николя Уэлле (Кан) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Николя Уэлле (Кан) должен задуматься о своей обороне.

Луис Карлос Бануэлос (Мек) – Николя Уэлле (Кан) 09.02.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Луис Карлос Бануэлос (Мек) и Николя Уэлле (Кан) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Луис Карлос Бануэлос (Мек) и Николя Уэлле (Кан). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Луис Карлос Бануэлос (Мек) и Николя Уэлле (Кан) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Луис Карлос Бануэлос (Мек) и Николя Уэлле (Кан) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Луис Карлос Бануэлос (Мек) сейчас находится на пике формы, так что Николя Уэлле (Кан) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Луис Карлос Бануэлос (Мек).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Луис Карлос Бануэлос (Мек) и Николя Уэлле (Кан), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Николя Уэлле (Кан) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Луис Карлос Бануэлос (Мек)

Свою самую выдающуюся победу Луис Карлос Бануэлос (Мек) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Луис Карлос Бануэлос (Мек) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Луис Карлос Бануэлос (Мек) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Луис Карлос Бануэлос (Мек) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Луис Карлос Бануэлос (Мек) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Николя Уэлле (Кан)

На сегодняшний день Николя Уэлле (Кан) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Николя Уэлле (Кан) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Николя Уэлле (Кан) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Николя Уэлле (Кан) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Луис Карлос Бануэлос (Мек) — Николя Уэлле (Кан). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09 февраля

Вряд ли Луис Карлос Бануэлос (Мек) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Николя Уэлле (Кан), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Луис Карлос Бануэлос (Мек) — Николя Уэлле (Кан) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Николя Уэлле (Кан) выиграет нокаутом.

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