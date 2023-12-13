Кенин/Маттек-Сэндс — Стефани/Хаддад Майя: в ожидании «эйсов»

Кенин/Маттек-Сэндс — Стефани/Хаддад Майя (09-го февраля 2024 года), ставки и коэффициенты

09-го февраля 2024 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Кенин/Маттек-Сэндс , а противостоять в этом поединке будет Стефани/Хаддад Майя.



09-го февраля 2024 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Кенин/Маттек-Сэндс и Стефани/Хаддад Майя. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 15:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Кенин/Маттек-Сэндс может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Кенин/Маттек-Сэндс — Стефани/Хаддад Майя. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 09-го февраля 2024 года встречаются Кенин/Маттек-Сэндс и Стефани/Хаддад Майя. Начало поединка запланировано на 15:00 по МСК. Кенин/Маттек-Сэндс является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Кенин/Маттек-Сэндс

В большинстве своих выигранных поединков Кенин/Маттек-Сэндс берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Кенин/Маттек-Сэндс с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Кенин/Маттек-Сэндс сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Кенин/Маттек-Сэндс также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Стефани/Хаддад Майя

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Стефани/Хаддад Майя на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Стефани/Хаддад Майя демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Стефани/Хаддад Майя имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Стефани/Хаддад Майя намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Стефани/Хаддад Майя не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Стефани/Хаддад Майя будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Стефани/Хаддад Майя и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Стефани/Хаддад Майя умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Кенин/Маттек-Сэндс и Стефани/Хаддад Майя. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Кенин/Маттек-Сэндс и Стефани/Хаддад Майя должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Кенин/Маттек-Сэндс — Стефани/Хаддад Майя 09-го февраля 2024 года

Кенин/Маттек-Сэндс

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Кенин/Маттек-Сэндс, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Кенин/Маттек-Сэндс уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Кенин/Маттек-Сэндс старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Кенин/Маттек-Сэндс, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Кенин/Маттек-Сэндс не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Кенин/Маттек-Сэндс все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Кенин/Маттек-Сэндс точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Стефани/Хаддад Майя

Несмотря на свой молодой возраст, Стефани/Хаддад Майя демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Стефани/Хаддад Майя уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Стефани/Хаддад Майя станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Стефани/Хаддад Майя, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Стефани/Хаддад Майя умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Стефани/Хаддад Майя имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Кенин/Маттек-Сэндс — Стефани/Хаддад Майя Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Кенин/Маттек-Сэндс и Стефани/Хаддад Майя аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Кенин/Маттек-Сэндс и Стефани/Хаддад Майя обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Кенин/Маттек-Сэндс и Стефани/Хаддад Майя постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Кенин/Маттек-Сэндс — Стефани/Хаддад Майя: в ожидании «эйсов»

Кенин/Маттек-Сэндс и Стефани/Хаддад Майя которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кенин/Маттек-Сэндс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Стефани/Хаддад Майя хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кенин/Маттек-Сэндс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Стефани/Хаддад Майя умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кенин/Маттек-Сэндс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Стефани/Хаддад Майя вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кенин/Маттек-Сэндс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кенин/Маттек-Сэндс — Стефани/Хаддад Майя. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

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