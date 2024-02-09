Проттур Вогум — КР Рейкьявик. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Исландии (09.02.24)

09 февраля в 22:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Исландии, в котором на своей площадке местный клуб Проттур Вогум примет соперника по национальному первенству КР Рейкьявик.



В последней встрече баскетбольных клубов Проттур Вогум и КР Рейкьявик сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 09 февраля попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 22:15 по МСК.



Проттур Вогум — КР Рейкьявик. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Проттур Вогум намерены 09 февраля поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК КР Рейкьявик. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 22:15 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Проттур Вогум

Пока баскетбольному клубу Проттур Вогум никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Проттур Вогум показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



КР Рейкьявик

На данный момент баскетбольный клуб КР Рейкьявик занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что КР Рейкьявик мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то КР Рейкьявик не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч Проттур Вогум — КР Рейкьявик

Главный тренер баскетбольного клуба Проттур Вогум пообещал, что 09 февраля его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 22:15 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу КР Рейкьявик. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Проттур Вогум — КР Рейкьявик. Прогноз, ставки на матч(09.02.24)

Проттур Вогум

В этом сезоне баскетбольный клуб Проттур Вогум и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Проттур Вогум играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

КР Рейкьявик

После того, как баскетбольный клуб КР Рейкьявик проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб КР Рейкьявик хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб КР Рейкьявик продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Проттур Вогум — КР Рейкьявик Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Проттур Вогум — КР Рейкьявик пройдет 09 февраля, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 22:15 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Проттур Вогум — КР Рейкьявик: хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Проттур Вогум провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Проттур Вогум показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Проттур Вогум и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб КР Рейкьявик полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб КР Рейкьявик может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб КР Рейкьявик выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Проттур Вогум — КР Рейкьявик. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Проттур Вогум был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Проттур Вогум вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Проттур Вогум практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба КР Рейкьявик сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб КР Рейкьявик идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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