Адам Валтон — Эс Де Праджвал Дев. Прогноз, ставки на матч (14.02.24)

14.02.2024 в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Адам Валтон , а противостоять в этом поединке будет Эс Де Праджвал Дев.



В 07:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Адам Валтон и Эс Де Праджвал Дев. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 14.02.2024, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Адам Валтон — Эс Де Праджвал Дев:

Теннисный поединок Адам Валтон — Эс Де Праджвал Дев запланирован организаторами турнира на 14.02.2024, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 07:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Адам Валтон и Эс Де Праджвал Дев встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Адам Валтон имеет три победы при одном поражении.

Адам Валтон

В этом сезоне Адам Валтон показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Адам Валтон играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Адам Валтон умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Адам Валтон и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Адам Валтон будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Адам Валтон чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Эс Де Праджвал Дев

Эс Де Праджвал Дев имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Эс Де Праджвал Дев уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Эс Де Праджвал Дев умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Эс Де Праджвал Дев обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Эс Де Праджвал Дев проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Адам Валтон — Эс Де Праджвал Дев

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Адам Валтон и Эс Де Праджвал Дев уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Адам Валтон — Эс Де Праджвал Дев. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.02.24)

Адам Валтон

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Адам Валтон проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Адам Валтон в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Адам Валтон больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Адам Валтон уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Эс Де Праджвал Дев

Выступать в зале Эс Де Праджвал Дев не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Эс Де Праджвал Дев старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Эс Де Праджвал Дев принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Эс Де Праджвал Дев демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Эс Де Праджвал Дев даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Эс Де Праджвал Дев хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Адам Валтон — Эс Де Праджвал Дев Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Адам Валтон и Эс Де Праджвал Дев аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Адам Валтон и Эс Де Праджвал Дев обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Адам Валтон и Эс Де Праджвал Дев постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Адам Валтон — Эс Де Праджвал Дев: кто пройдет в следующий раунд?

Адам Валтон и Эс Де Праджвал Дев которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Адам Валтон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Эс Де Праджвал Дев хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Адам Валтон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Эс Де Праджвал Дев умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Адам Валтон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Эс Де Праджвал Дев вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Адам Валтон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Адам Валтон — Эс Де Праджвал Дев. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Адам Валтон и Эс Де Праджвал Дев сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Адам Валтон, и Эс Де Праджвал Дев будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-762993-segodnya-match-mertensse-kalashnikovafernandez-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-13-02-24/