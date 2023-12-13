Жозе Перейра — Хоакин Агилар Кардозо. Прогноз, ставки на матч. ITF (14.02.24)

14.02.2024 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Жозе Перейра , а противостоять в этом поединке будет Хоакин Агилар Кардозо.



Судья теннисного матча Жозе Перейра — Хоакин Агилар Кардозо должен дать знак о старте игры в 16:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 14.02.2024, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Жозе Перейра и Хоакин Агилар Кардозо более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Жозе Перейра имеет четыре победы, то Хоакин Агилар Кардозо может похвастаться лишь двумя победами.



Жозе Перейра — Хоакин Агилар Кардозо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

14.02.2024 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Жозе Перейра — Хоакин Агилар Кардозо. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Хоакин Агилар Кардозо, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Хоакин Агилар Кардозо выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Жозе Перейра

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Жозе Перейра находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Жозе Перейра является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Жозе Перейра умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Жозе Перейра обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Жозе Перейра может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Хоакин Агилар Кардозо

На этом турнире Хоакин Агилар Кардозо выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Хоакин Агилар Кардозо снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Хоакин Агилар Кардозо чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Хоакин Агилар Кардозо уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Хоакин Агилар Кардозо зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Жозе Перейра и Хоакин Агилар Кардозо. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Жозе Перейра и Хоакин Агилар Кардозо продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Жозе Перейра — Хоакин Агилар Кардозо 14.02.2024

Жозе Перейра

На данном турнире Жозе Перейра выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Жозе Перейра выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Жозе Перейра допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Жозе Перейра особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Жозе Перейра, это умение играть на травяных кортах.

Хоакин Агилар Кардозо

Хоакин Агилар Кардозо лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Хоакин Агилар Кардозо играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Хоакин Агилар Кардозо начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Хоакин Агилар Кардозо выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Хоакин Агилар Кардозо сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Жозе Перейра — Хоакин Агилар Кардозо Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Жозе Перейра и Хоакин Агилар Кардозо. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Жозе Перейра — Хоакин Агилар Кардозо: ставим на двойные ошибки

Жозе Перейра и Хоакин Агилар Кардозо которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Жозе Перейра имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Хоакин Агилар Кардозо хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Жозе Перейра. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Хоакин Агилар Кардозо умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Жозе Перейра довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Хоакин Агилар Кардозо вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Жозе Перейра.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жозе Перейра — Хоакин Агилар Кардозо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Жозе Перейра и Хоакин Агилар Кардозо.



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