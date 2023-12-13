«Чалаван Нгорбангкапи (Таи)» – «Каоклай Чор Хапаяк (Таи)». 16.02.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 16 февраля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Чалаван Нгорбангкапи (Таи) — Каоклай Чор Хапаяк (Таи). На ринге его участники появятся в 17:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Чалаван Нгорбангкапи (Таи) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 17:30 по московскому времени Чалаван Нгорбангкапи (Таи) и Каоклай Чор Хапаяк (Таи) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 16 февраля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Чалаван Нгорбангкапи (Таи) и Каоклай Чор Хапаяк (Таи) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Чалаван Нгорбангкапи (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чалаван Нгорбангкапи (Таи) — Каоклай Чор Хапаяк (Таи):

победа Чалаван Нгорбангкапи (Таи) – 0, ничья – 0, победа Каоклай Чор Хапаяк (Таи) – 0

Прогноз на матч Чалаван Нгорбангкапи (Таи) – Каоклай Чор Хапаяк (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16 февраля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Чалаван Нгорбангкапи (Таи) не очень выгодно, а вот Каоклай Чор Хапаяк (Таи) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Чалаван Нгорбангкапи (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Чалаван Нгорбангкапи (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Чалаван Нгорбангкапи (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Чалаван Нгорбангкапи (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Чалаван Нгорбангкапи (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Чалаван Нгорбангкапи (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Чалаван Нгорбангкапи (Таи) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Каоклай Чор Хапаяк (Таи) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Каоклай Чор Хапаяк (Таи) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Каоклай Чор Хапаяк (Таи) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Каоклай Чор Хапаяк (Таи) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Каоклай Чор Хапаяк (Таи) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Чалаван Нгорбангкапи (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Чалаван Нгорбангкапи (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Чалаван Нгорбангкапи (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Чалаван Нгорбангкапи (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Каоклай Чор Хапаяк (Таи) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Каоклай Чор Хапаяк (Таи) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Каоклай Чор Хапаяк (Таи) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Каоклай Чор Хапаяк (Таи) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Каоклай Чор Хапаяк (Таи) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Чалаван Нгорбангкапи (Таи) – Каоклай Чор Хапаяк (Таи) 16.02.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Чалаван Нгорбангкапи (Таи) и Каоклай Чор Хапаяк (Таи). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Чалаван Нгорбангкапи (Таи) и Каоклай Чор Хапаяк (Таи) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Чалаван Нгорбангкапи (Таи) и Каоклай Чор Хапаяк (Таи) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Чалаван Нгорбангкапи (Таи) — Каоклай Чор Хапаяк (Таи) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Каоклай Чор Хапаяк (Таи) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Чалаван Нгорбангкапи (Таи) — Каоклай Чор Хапаяк (Таи) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Каоклай Чор Хапаяк (Таи), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Чалаван Нгорбангкапи (Таи)

На самом деле Чалаван Нгорбангкапи (Таи) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Чалаван Нгорбангкапи (Таи) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Чалаван Нгорбангкапи (Таи) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Чалаван Нгорбангкапи (Таи) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Чалаван Нгорбангкапи (Таи) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Каоклай Чор Хапаяк (Таи)

Последний раз Каоклай Чор Хапаяк (Таи) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Каоклай Чор Хапаяк (Таи) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Каоклай Чор Хапаяк (Таи) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Каоклай Чор Хапаяк (Таи) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Каоклай Чор Хапаяк (Таи)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Каоклай Чор Хапаяк (Таи) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Чалаван Нгорбангкапи (Таи) — Каоклай Чор Хапаяк (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16 февраля

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Чалаван Нгорбангкапи (Таи) — Каоклай Чор Хапаяк (Таи) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Чалаван Нгорбангкапи (Таи) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Чалаван Нгорбангкапи (Таи) и Каоклай Чор Хапаяк (Таи), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Чалаван Нгорбангкапи (Таи) выиграет с помощью нокаута.

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