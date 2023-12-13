«Браян Ривера (Мек)» – «Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек)». 17.02.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Браян Ривера (Мек) — Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) на 17-го февраля 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Браян Ривера (Мек) и Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 02:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Браян Ривера (Мек) — Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) пройдет 17-го февраля 2024 года, и можно не сомневаться, что в 02:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Браян Ривера (Мек) имеет две победы нокаутом, а Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Браян Ривера (Мек) — Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек):

победа Браян Ривера (Мек) – 4.295, ничья – 17, победа Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) – 1.23

Прогноз на матч Браян Ривера (Мек) – Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) Бои, титульный бой, 17-го февраля 2024 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Браян Ривера (Мек) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 4.295. А котировка на то, что Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) будет сильнее повысилась до 1.23.

История личных встреч

На данный момент Браян Ривера (Мек) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Браян Ривера (Мек) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Браян Ривера (Мек) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Браян Ривера (Мек) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Браян Ривера (Мек) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Браян Ривера (Мек) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Браян Ривера (Мек) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Браян Ривера (Мек) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Браян Ривера (Мек) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Браян Ривера (Мек) – Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) 17.02.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Браян Ривера (Мек) и Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Браян Ривера (Мек) и Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Браян Ривера (Мек) и Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Браян Ривера (Мек) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Браян Ривера (Мек) будет намного сильнее, чем Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Браян Ривера (Мек) в данный момент сильнее, нежели Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Браян Ривера (Мек)

Хотя Браян Ривера (Мек) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Браян Ривера (Мек) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Браян Ривера (Мек) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Браян Ривера (Мек) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Браян Ривера (Мек) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек)

Никаких высот Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Браян Ривера (Мек) — Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 17-го февраля 2024 года

На титульный бой Браян Ривера (Мек) — Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Браян Ривера (Мек) — Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Даниэль Сарагоса Гарсия (Мек) выиграет нокаутом.

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