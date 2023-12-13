«Тхонгпун ПК Саенчай (Таи)» – «Тимур Чуйков (Кгз)». 17.02.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17 февраля должен состояться бой Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) — Тимур Чуйков (Кгз), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 04:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) и Тимур Чуйков (Кгз) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) — Тимур Чуйков (Кгз) пройдет 17 февраля, и можно не сомневаться, что в 04:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) имеет две победы нокаутом, а Тимур Чуйков (Кгз) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) — Тимур Чуйков (Кгз):

победа Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) – 0, ничья – 0, победа Тимур Чуйков (Кгз) – 0

Прогноз на матч Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) – Тимур Чуйков (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 февраля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) не очень выгодно, а вот Тимур Чуйков (Кгз) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Тимур Чуйков (Кгз) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Тимур Чуйков (Кгз) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Тимур Чуйков (Кгз) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Тимур Чуйков (Кгз) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Тимур Чуйков (Кгз) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Тимур Чуйков (Кгз) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Тимур Чуйков (Кгз) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Тимур Чуйков (Кгз) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Тимур Чуйков (Кгз) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Тимур Чуйков (Кгз) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Тимур Чуйков (Кгз) должен задуматься о своей обороне.

Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) – Тимур Чуйков (Кгз) 17.02.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) и Тимур Чуйков (Кгз) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) и Тимур Чуйков (Кгз) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) и Тимур Чуйков (Кгз) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) и Тимур Чуйков (Кгз) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) и Тимур Чуйков (Кгз), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) в данный момент сильнее, нежели Тимур Чуйков (Кгз), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Тхонгпун ПК Саенчай (Таи)

Свою самую выдающуюся победу Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Тимур Чуйков (Кгз)

В своей карьере Тимур Чуйков (Кгз) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Тимур Чуйков (Кгз) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Тимур Чуйков (Кгз) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Тимур Чуйков (Кгз) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) — Тимур Чуйков (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 февраля

В этом поединке Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Тимур Чуйков (Кгз), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) — Тимур Чуйков (Кгз) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Тхонгпун ПК Саенчай (Таи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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