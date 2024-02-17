«Лиам Нолан (Вел)» – «Наусет Трухильо (Исп)». 17.02.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 17-го февраля 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Лиам Нолан (Вел) — Наусет Трухильо (Исп). На ринге его участники появятся в 05:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Лиам Нолан (Вел) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 17-го февраля 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Лиам Нолан (Вел) — Наусет Трухильо (Исп). Это будет продолжаться вплоть до 05:15 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лиам Нолан (Вел) — Наусет Трухильо (Исп):

победа Лиам Нолан (Вел) – 0, ничья – 0, победа Наусет Трухильо (Исп) – 0

Прогноз на матч Лиам Нолан (Вел) – Наусет Трухильо (Исп) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го февраля 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Лиам Нолан (Вел) не очень выгодно, а вот Наусет Трухильо (Исп) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Лиам Нолан (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Лиам Нолан (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Лиам Нолан (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Лиам Нолан (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Наусет Трухильо (Исп) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Наусет Трухильо (Исп) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Наусет Трухильо (Исп) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Наусет Трухильо (Исп) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Наусет Трухильо (Исп) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Лиам Нолан (Вел) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Лиам Нолан (Вел) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Лиам Нолан (Вел) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Лиам Нолан (Вел) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Лиам Нолан (Вел) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Лиам Нолан (Вел) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Наусет Трухильо (Исп) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Наусет Трухильо (Исп) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Наусет Трухильо (Исп) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Наусет Трухильо (Исп) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Лиам Нолан (Вел) – Наусет Трухильо (Исп) 17.02.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Лиам Нолан (Вел) и Наусет Трухильо (Исп). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Лиам Нолан (Вел) и Наусет Трухильо (Исп) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Лиам Нолан (Вел) и Наусет Трухильо (Исп) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Лиам Нолан (Вел) и Наусет Трухильо (Исп) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Лиам Нолан (Вел) и Наусет Трухильо (Исп) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Лиам Нолан (Вел) легко справится с таким соперником, как Наусет Трухильо (Исп). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Лиам Нолан (Вел) — Наусет Трухильо (Исп) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Наусет Трухильо (Исп).

Лиам Нолан (Вел)

Так как Лиам Нолан (Вел) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Лиам Нолан (Вел) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Лиам Нолан (Вел) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Лиам Нолан (Вел) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Наусет Трухильо (Исп)

Уже несколько лет Наусет Трухильо (Исп) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Наусет Трухильо (Исп) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Наусет Трухильо (Исп) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Лиам Нолан (Вел) — Наусет Трухильо (Исп). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го февраля 2024 года

В этом поединке Лиам Нолан (Вел) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Наусет Трухильо (Исп), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Лиам Нолан (Вел) легко справится с таким соперником, как Наусет Трухильо (Исп). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://rockaluga.ru/cat0-918975-prognoz-na-match-inostr-bio-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-13-02-24/

http://evolvegame.ru/cat1-762811-dzhastin-engel-tom-gentzsh-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-13-02-24/