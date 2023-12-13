«Рэй Купер III (США)» – «Джейсон Джексон (Яма)». 25.02.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 25-го февраля должен состояться бой Рэй Купер III (США) — Джейсон Джексон (Яма), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 00:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Рэй Купер III (США) и Джейсон Джексон (Яма) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 25-го февраля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Рэй Купер III (США) — Джейсон Джексон (Яма). Это будет продолжаться вплоть до 00:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рэй Купер III (США) — Джейсон Джексон (Яма):

победа Рэй Купер III (США) – 0, ничья – 0, победа Джейсон Джексон (Яма) – 0

Прогноз на матч Рэй Купер III (США) – Джейсон Джексон (Яма) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го февраля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Рэй Купер III (США) станет победителем боя. Если выиграет Джейсон Джексон (Яма), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Рэй Купер III (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Рэй Купер III (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Рэй Купер III (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Рэй Купер III (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Рэй Купер III (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Рэй Купер III (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Джейсон Джексон (Яма) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джейсон Джексон (Яма) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джейсон Джексон (Яма) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джейсон Джексон (Яма) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джейсон Джексон (Яма) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Рэй Купер III (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Рэй Купер III (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Рэй Купер III (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Рэй Купер III (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Джейсон Джексон (Яма) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джейсон Джексон (Яма) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джейсон Джексон (Яма) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джейсон Джексон (Яма) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джейсон Джексон (Яма) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Рэй Купер III (США) – Джейсон Джексон (Яма) 25.02.24

Появление на ринге таких бойцов, как Рэй Купер III (США) и Джейсон Джексон (Яма) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рэй Купер III (США) и Джейсон Джексон (Яма). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Рэй Купер III (США) и Джейсон Джексон (Яма). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Рэй Купер III (США) и Джейсон Джексон (Яма) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Рэй Купер III (США) и Джейсон Джексон (Яма) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Рэй Купер III (США) и Джейсон Джексон (Яма), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Рэй Купер III (США) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Рэй Купер III (США) в данный момент сильнее, нежели Джейсон Джексон (Яма), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Рэй Купер III (США)

На самом деле Рэй Купер III (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Рэй Купер III (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Рэй Купер III (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Рэй Купер III (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Рэй Купер III (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Джейсон Джексон (Яма)

На данный момент Джейсон Джексон (Яма) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Джейсон Джексон (Яма) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Джейсон Джексон (Яма) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Джейсон Джексон (Яма) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Джейсон Джексон (Яма) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Рэй Купер III (США) — Джейсон Джексон (Яма). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го февраля

В этом поединке Рэй Купер III (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Джейсон Джексон (Яма), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Рэй Купер III (США) — Джейсон Джексон (Яма) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Рэй Купер III (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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