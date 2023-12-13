«Макван Амирхани (Фин)» – «Мохамед Мачаев (Авт)». 02.03.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Макван Амирхани (Фин) — Мохамед Мачаев (Авт) на 02.03.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Макван Амирхани (Фин) и Мохамед Мачаев (Авт) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:00.

Сейчас Макван Амирхани (Фин) обладает несколькими чемпионскими титулами и 02.03.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Мохамед Мачаев (Авт), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Макван Амирхани (Фин) — Мохамед Мачаев (Авт):

победа Макван Амирхани (Фин) – 0, ничья – 0, победа Мохамед Мачаев (Авт) – 0

Прогноз на матч Макван Амирхани (Фин) – Мохамед Мачаев (Авт) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02.03.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Макван Амирхани (Фин) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Мохамед Мачаев (Авт) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Макван Амирхани (Фин) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Макван Амирхани (Фин) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Макван Амирхани (Фин) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Макван Амирхани (Фин) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Макван Амирхани (Фин) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Мохамед Мачаев (Авт) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Мохамед Мачаев (Авт) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Мохамед Мачаев (Авт) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Мохамед Мачаев (Авт) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Мохамед Мачаев (Авт) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Макван Амирхани (Фин) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Макван Амирхани (Фин) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Макван Амирхани (Фин) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Макван Амирхани (Фин) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Макван Амирхани (Фин) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Мохамед Мачаев (Авт) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Мохамед Мачаев (Авт) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Мохамед Мачаев (Авт) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Мохамед Мачаев (Авт) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Мохамед Мачаев (Авт), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Макван Амирхани (Фин) – Мохамед Мачаев (Авт) 02.03.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Макван Амирхани (Фин) и Мохамед Мачаев (Авт). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Макван Амирхани (Фин) и Мохамед Мачаев (Авт) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Макван Амирхани (Фин) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Мохамед Мачаев (Авт) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Макван Амирхани (Фин) сейчас находится на пике формы, так что Мохамед Мачаев (Авт) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Макван Амирхани (Фин).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Макван Амирхани (Фин) и Мохамед Мачаев (Авт), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Мохамед Мачаев (Авт) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Макван Амирхани (Фин)

Несмотря на то, что Макван Амирхани (Фин) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Макван Амирхани (Фин) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Макван Амирхани (Фин) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Макван Амирхани (Фин) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Мохамед Мачаев (Авт)

В данный момент Мохамед Мачаев (Авт) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Мохамед Мачаев (Авт) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Мохамед Мачаев (Авт) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Мохамед Мачаев (Авт) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Макван Амирхани (Фин) — Мохамед Мачаев (Авт). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02.03.2024

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Макван Амирхани (Фин) — Мохамед Мачаев (Авт) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Макван Амирхани (Фин) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Макван Амирхани (Фин) и Мохамед Мачаев (Авт), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Макван Амирхани (Фин) выиграет бой.

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