«Брайан Норман-младший (США)» – «Джанельсон Фигероа Бокачика (США)». 03.03.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 03-го марта 2024 года состоится интересный поединок Брайан Норман-младший (США) — Джанельсон Фигероа Бокачика (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Брайан Норман-младший (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 03-го марта 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джанельсон Фигероа Бокачика (США), так что вряд ли в 03:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Брайан Норман-младший (США) — Джанельсон Фигероа Бокачика (США):

победа Брайан Норман-младший (США) – 1.08, ничья – 21, победа Джанельсон Фигероа Бокачика (США) – 8.1

Прогноз на матч Брайан Норман-младший (США) – Джанельсон Фигероа Бокачика (США) Бои, титульный бой, 03-го марта 2024 года :

Ставки по коэффициенту 1.08 окажутся выигрышными, если Брайан Норман-младший (США) станет победителем боя. Если выиграет Джанельсон Фигероа Бокачика (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 8.1.

История личных встреч

В профессиональной карьере Брайан Норман-младший (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Брайан Норман-младший (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Брайан Норман-младший (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Брайан Норман-младший (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Брайан Норман-младший (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Брайан Норман-младший (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Джанельсон Фигероа Бокачика (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Джанельсон Фигероа Бокачика (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Джанельсон Фигероа Бокачика (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Джанельсон Фигероа Бокачика (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Джанельсон Фигероа Бокачика (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Брайан Норман-младший (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Брайан Норман-младший (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Брайан Норман-младший (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Брайан Норман-младший (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Брайан Норман-младший (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Джанельсон Фигероа Бокачика (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джанельсон Фигероа Бокачика (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джанельсон Фигероа Бокачика (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джанельсон Фигероа Бокачика (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Брайан Норман-младший (США) – Джанельсон Фигероа Бокачика (США) 03.03.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Брайан Норман-младший (США) и Джанельсон Фигероа Бокачика (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Брайан Норман-младший (США) и Джанельсон Фигероа Бокачика (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Брайан Норман-младший (США) и Джанельсон Фигероа Бокачика (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Брайан Норман-младший (США) и Джанельсон Фигероа Бокачика (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Брайан Норман-младший (США) — Джанельсон Фигероа Бокачика (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Брайан Норман-младший (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Брайан Норман-младший (США) — Джанельсон Фигероа Бокачика (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джанельсон Фигероа Бокачика (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Брайан Норман-младший (США)

Как бы Брайан Норман-младший (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Брайан Норман-младший (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Брайан Норман-младший (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Брайан Норман-младший (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Брайан Норман-младший (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Джанельсон Фигероа Бокачика (США)

В данный момент Джанельсон Фигероа Бокачика (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Джанельсон Фигероа Бокачика (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Джанельсон Фигероа Бокачика (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Джанельсон Фигероа Бокачика (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Брайан Норман-младший (США) — Джанельсон Фигероа Бокачика (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 03-го марта 2024 года

Никто не сомневается, что Брайан Норман-младший (США) намного сильнее, чем Джанельсон Фигероа Бокачика (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Брайан Норман-младший (США) легко справится с таким соперником, как Джанельсон Фигероа Бокачика (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://rockaluga.ru/cat2-918937-prognoz-nigina-abduraimova-ella-seydel-13-02-2024-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat3-763003-botev-ihtiman-etropole-prognoz-specialista-13-02-24/