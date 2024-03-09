«Энтони Джошуа (Вел)» – «Францис Нганну (Фра)». 09.03.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Энтони Джошуа (Вел) — Францис Нганну (Фра) на 09-го марта, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Энтони Джошуа (Вел) и Францис Нганну (Фра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 02:00.

Стало известно, что именно 09-го марта пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Энтони Джошуа (Вел) — Францис Нганну (Фра). По Москве начало данного поединка будет в 02:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Энтони Джошуа (Вел) — Францис Нганну (Фра):

победа Энтони Джошуа (Вел) – 1.24, ничья – 19, победа Францис Нганну (Фра) – 4.55

Прогноз на матч Энтони Джошуа (Вел) – Францис Нганну (Фра) Бои, титульный бой, 09-го марта :

Ставки по коэффициенту 1.24 окажутся выигрышными, если Энтони Джошуа (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Францис Нганну (Фра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 4.55.

История личных встреч

На профессиональном ринге Энтони Джошуа (Вел) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Энтони Джошуа (Вел) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Энтони Джошуа (Вел) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Энтони Джошуа (Вел) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Энтони Джошуа (Вел) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Францис Нганну (Фра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Францис Нганну (Фра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Францис Нганну (Фра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Францис Нганну (Фра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Францис Нганну (Фра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Энтони Джошуа (Вел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Энтони Джошуа (Вел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Энтони Джошуа (Вел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Энтони Джошуа (Вел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Энтони Джошуа (Вел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Францис Нганну (Фра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Францис Нганну (Фра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Францис Нганну (Фра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Францис Нганну (Фра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Францис Нганну (Фра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Францис Нганну (Фра) должен задуматься о своей обороне.

Энтони Джошуа (Вел) – Францис Нганну (Фра) 09.03.24

Появление на ринге таких бойцов, как Энтони Джошуа (Вел) и Францис Нганну (Фра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Энтони Джошуа (Вел) и Францис Нганну (Фра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Энтони Джошуа (Вел) и Францис Нганну (Фра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Энтони Джошуа (Вел) и Францис Нганну (Фра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Энтони Джошуа (Вел) и Францис Нганну (Фра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Энтони Джошуа (Вел) и Францис Нганну (Фра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Энтони Джошуа (Вел) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Энтони Джошуа (Вел) и Францис Нганну (Фра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Францис Нганну (Фра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Энтони Джошуа (Вел)

Энтони Джошуа (Вел) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Энтони Джошуа (Вел) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Энтони Джошуа (Вел) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Энтони Джошуа (Вел) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Энтони Джошуа (Вел) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Францис Нганну (Фра)

Никаких высот Францис Нганну (Фра) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Францис Нганну (Фра) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Францис Нганну (Фра) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Францис Нганну (Фра) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Энтони Джошуа (Вел) — Францис Нганну (Фра). Прогноз и ставки на матч. Бои 09-го марта

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Энтони Джошуа (Вел) — Францис Нганну (Фра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Энтони Джошуа (Вел) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Энтони Джошуа (Вел) сейчас находится на пике формы, так что Францис Нганну (Фра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Энтони Джошуа (Вел).

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