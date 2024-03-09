«Тиджани Безтати (Нид)» – «Энрико Кель (Гер)». 09.03.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 09-го марта должен состояться бой Тиджани Безтати (Нид) — Энрико Кель (Гер), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Тиджани Безтати (Нид) и Энрико Кель (Гер) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Тиджани Безтати (Нид) — Энрико Кель (Гер) пройдет 09-го марта, и можно не сомневаться, что в 21:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Тиджани Безтати (Нид) имеет две победы нокаутом, а Энрико Кель (Гер) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тиджани Безтати (Нид) — Энрико Кель (Гер):

победа Тиджани Безтати (Нид) – 0, ничья – 0, победа Энрико Кель (Гер) – 0

Прогноз на матч Тиджани Безтати (Нид) – Энрико Кель (Гер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го марта :

Букмекерские конторы на бой Тиджани Безтати (Нид) — Энрико Кель (Гер) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Тиджани Безтати (Нид) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Тиджани Безтати (Нид) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Тиджани Безтати (Нид) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Тиджани Безтати (Нид) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Тиджани Безтати (Нид) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Тиджани Безтати (Нид) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Тиджани Безтати (Нид) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Энрико Кель (Гер) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Энрико Кель (Гер) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Энрико Кель (Гер) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Энрико Кель (Гер) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Энрико Кель (Гер) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Тиджани Безтати (Нид) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Тиджани Безтати (Нид) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Тиджани Безтати (Нид) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Тиджани Безтати (Нид) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Тиджани Безтати (Нид) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Тиджани Безтати (Нид) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Энрико Кель (Гер) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Энрико Кель (Гер) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Энрико Кель (Гер) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Энрико Кель (Гер) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Энрико Кель (Гер) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Тиджани Безтати (Нид) – Энрико Кель (Гер) 09.03.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Тиджани Безтати (Нид) и Энрико Кель (Гер). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Тиджани Безтати (Нид) и Энрико Кель (Гер). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Тиджани Безтати (Нид) и Энрико Кель (Гер) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Тиджани Безтати (Нид) и Энрико Кель (Гер) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Тиджани Безтати (Нид) легко справится с таким соперником, как Энрико Кель (Гер). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Тиджани Безтати (Нид) в данный момент сильнее, нежели Энрико Кель (Гер), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Тиджани Безтати (Нид)

На самом деле Тиджани Безтати (Нид) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Тиджани Безтати (Нид) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Тиджани Безтати (Нид) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Тиджани Безтати (Нид) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Тиджани Безтати (Нид) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Энрико Кель (Гер)

Прошлый бой Энрико Кель (Гер) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Энрико Кель (Гер) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Энрико Кель (Гер) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Энрико Кель (Гер) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Тиджани Безтати (Нид) — Энрико Кель (Гер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го марта

В настоящее время Тиджани Безтати (Нид) и Энрико Кель (Гер) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Тиджани Безтати (Нид) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Тиджани Безтати (Нид) легко справится с таким соперником, как Энрико Кель (Гер). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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