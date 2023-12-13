Гимназия и Эсгрима де Итузаинго — Каза Песка. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Аргентины (20.03.24)

20.03.2024 в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго примет соперника по национальному первенству Каза Песка.



Баскетболисты клубов Гимназия и Эсгрима де Итузаинго и Каза Песка в 02:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 20.03.2024. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Гимназия и Эсгрима де Итузаинго одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Гимназия и Эсгрима де Итузаинго также является лидером по количеству побед.



Гимназия и Эсгрима де Итузаинго — Каза Песка. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Гимназия и Эсгрима де Итузаинго — Каза Песка состоится 20.03.2024 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 02:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Гимназия и Эсгрима де Итузаинго

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Гимназия и Эсгрима де Итузаинго занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Каза Песка

Президент баскетбольного клуба Каза Песка ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Каза Песка сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Каза Песка в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

«Гимназия и Эсгрима де Итузаинго» — «Каза Песка»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Гимназия и Эсгрима де Итузаинго — Каза Песка, несмотря на то, что он должен пройти только 20.03.2024. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 02:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Гимназия и Эсгрима де Итузаинго — Каза Песка 20.03.2024

Гимназия и Эсгрима де Итузаинго

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Гимназия и Эсгрима де Итузаинго сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Гимназия и Эсгрима де Итузаинго бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Каза Песка

В прошлом месяце баскетбольный клуб Каза Песка играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Каза Песка надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Гимназия и Эсгрима де Итузаинго — Каза Песка Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 20.03.2024 сыграет матч против БК Каза Песка. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Гимназия и Эсгрима де Итузаинго также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Гимназия и Эсгрима де Итузаинго — Каза Песка: хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Гимназия и Эсгрима де Итузаинго играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Гимназия и Эсгрима де Итузаинго сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Каза Песка все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Каза Песка также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Каза Песка продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гимназия и Эсгрима де Итузаинго — Каза Песка. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Гимназия и Эсгрима де Итузаинго совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Гимназия и Эсгрима де Итузаинго выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Каза Песка сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Каза Песка идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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