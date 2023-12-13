Дуда/Крумич — Лопез Морилло/Санчес Килес. Прогноз, ставки на матч. ITF (26.03.24)

26-го марта 2024 года в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дуда/Крумич , а противостоять в этом поединке будет Лопез Морилло/Санчес Килес.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Дуда/Крумич — Лопез Морилло/Санчес Килес, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 26-го марта 2024 года, а его начало по МСК будет в 18:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Дуда/Крумич. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Дуда/Крумич — Лопез Морилло/Санчес Килес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 26-го марта 2024 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Дуда/Крумич — Лопез Морилло/Санчес Килес вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Дуда/Крумич и Лопез Морилло/Санчес Килес не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 18:00 по МСК.

Дуда/Крумич

Пока Дуда/Крумич не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Дуда/Крумич находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Дуда/Крумич будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Дуда/Крумич довольно неплохо играет на данном покрытии.



Лопез Морилло/Санчес Килес

На этом турнире Лопез Морилло/Санчес Килес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Лопез Морилло/Санчес Килес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Лопез Морилло/Санчес Килес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Лопез Морилло/Санчес Килес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Лопез Морилло/Санчес Килес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Лопез Морилло/Санчес Килес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Дуда/Крумич» — «Лопез Морилло/Санчес Килес»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Дуда/Крумич и Лопез Морилло/Санчес Килес впервые будут встречаться между собой. Если Дуда/Крумич уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Лопез Морилло/Санчес Килес пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Дуда/Крумич демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Дуда/Крумич – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Дуда/Крумич — Лопез Морилло/Санчес Килес (26-го марта 2024 года), ставки и коэффициенты

Дуда/Крумич

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Дуда/Крумич выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Дуда/Крумич всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Дуда/Крумич уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Дуда/Крумич занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Дуда/Крумич больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Дуда/Крумич имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Лопез Морилло/Санчес Килес

В этом сезоне Лопез Морилло/Санчес Килес действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Лопез Морилло/Санчес Килес обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Лопез Морилло/Санчес Килес не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Лопез Морилло/Санчес Килес не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Лопез Морилло/Санчес Килес имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Дуда/Крумич — Лопез Морилло/Санчес Килес Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Дуда/Крумич и Лопез Морилло/Санчес Килес, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Дуда/Крумич и Лопез Морилло/Санчес Килес играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Дуда/Крумич, и Лопез Морилло/Санчес Килес неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Дуда/Крумич — Лопез Морилло/Санчес Килес: ставим на двойные ошибки

Дуда/Крумич и Лопез Морилло/Санчес Килес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дуда/Крумич имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лопез Морилло/Санчес Килес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Дуда/Крумич. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лопез Морилло/Санчес Килес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дуда/Крумич довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лопез Морилло/Санчес Килес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дуда/Крумич.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дуда/Крумич — Лопез Морилло/Санчес Килес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Дуда/Крумич и Лопез Морилло/Санчес Килес.



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