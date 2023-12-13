Де Ла Фуенте/Кигарран — Лингуа Лаваллен/Тенти: ставим на двойные ошибки

Де Ла Фуенте/Кигарран — Лингуа Лаваллен/Тенти (27-го марта), ставки и коэффициенты

27-го марта в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Де Ла Фуенте/Кигарран , а противостоять в этом поединке будет Лингуа Лаваллен/Тенти.



Судья теннисного матча Де Ла Фуенте/Кигарран — Лингуа Лаваллен/Тенти должен дать знак о старте игры в 23:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 27-го марта, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Де Ла Фуенте/Кигарран и Лингуа Лаваллен/Тенти более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Де Ла Фуенте/Кигарран имеет четыре победы, то Лингуа Лаваллен/Тенти может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Де Ла Фуенте/Кигарран — Лингуа Лаваллен/Тенти:

Теннисный поединок Де Ла Фуенте/Кигарран — Лингуа Лаваллен/Тенти запланирован организаторами турнира на 27-го марта, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 23:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Де Ла Фуенте/Кигарран и Лингуа Лаваллен/Тенти встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Де Ла Фуенте/Кигарран имеет три победы при одном поражении.

Де Ла Фуенте/Кигарран

В большинстве своих выигранных поединков Де Ла Фуенте/Кигарран берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Де Ла Фуенте/Кигарран с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Де Ла Фуенте/Кигарран сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Де Ла Фуенте/Кигарран также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Лингуа Лаваллен/Тенти

На этом турнире Лингуа Лаваллен/Тенти выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Лингуа Лаваллен/Тенти снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Лингуа Лаваллен/Тенти чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Лингуа Лаваллен/Тенти уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Лингуа Лаваллен/Тенти зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Де Ла Фуенте/Кигарран — Лингуа Лаваллен/Тенти

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Де Ла Фуенте/Кигарран и Лингуа Лаваллен/Тенти. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Де Ла Фуенте/Кигарран и Лингуа Лаваллен/Тенти продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Де Ла Фуенте/Кигарран — Лингуа Лаваллен/Тенти 27-го марта

Де Ла Фуенте/Кигарран

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Де Ла Фуенте/Кигарран проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Де Ла Фуенте/Кигарран в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Де Ла Фуенте/Кигарран больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Де Ла Фуенте/Кигарран уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Лингуа Лаваллен/Тенти

Этот сезон Лингуа Лаваллен/Тенти проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Лингуа Лаваллен/Тенти снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Лингуа Лаваллен/Тенти слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Лингуа Лаваллен/Тенти допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Де Ла Фуенте/Кигарран — Лингуа Лаваллен/Тенти Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Де Ла Фуенте/Кигарран и Лингуа Лаваллен/Тенти аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Де Ла Фуенте/Кигарран и Лингуа Лаваллен/Тенти обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Де Ла Фуенте/Кигарран и Лингуа Лаваллен/Тенти постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Де Ла Фуенте/Кигарран — Лингуа Лаваллен/Тенти: ставим на двойные ошибки

Де Ла Фуенте/Кигарран и Лингуа Лаваллен/Тенти которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Де Ла Фуенте/Кигарран имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лингуа Лаваллен/Тенти хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Де Ла Фуенте/Кигарран. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лингуа Лаваллен/Тенти умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Де Ла Фуенте/Кигарран довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лингуа Лаваллен/Тенти вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Де Ла Фуенте/Кигарран.

СЕГОДНЯ МАТЧ Де Ла Фуенте/Кигарран — Лингуа Лаваллен/Тенти. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Де Ла Фуенте/Кигарран и Лингуа Лаваллен/Тенти. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Де Ла Фуенте/Кигарран и для Лингуа Лаваллен/Тенти, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-774649-prognozy-i-stavki-na-match-amarni-benks-emina-bektash-27-03-24/