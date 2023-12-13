«Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи)» – «Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи)». 29.03.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) — Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) на 29 марта, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) и Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 17:00.

Стало известно, что именно 29 марта пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) — Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи). По Москве начало данного поединка будет в 17:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) — Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи):

победа Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) – 0, ничья – 0, победа Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) – 0

Прогноз на матч Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) – Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29 марта :

Букмекерские конторы на бой Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) — Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) – Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) 29.03.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) и Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) и Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) и Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) и Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) и Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) — Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи)

Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи)

Последний раз Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) — Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29 марта

Никто не сомневается, что Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) намного сильнее, чем Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Так как Чалонгсук Джексонмуайтай (Таи) и Донкинг Йотарак Муай Тай (Таи) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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