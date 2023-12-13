Векерл/Павлова — Грамматикопулу/Приданкина. Прогноз, ставки на матч. ITF (28.03.24)

28-го марта в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Векерл/Павлова , а противостоять в этом поединке будет Грамматикопулу/Приданкина.



Судья теннисного матча Векерл/Павлова — Грамматикопулу/Приданкина должен дать знак о старте игры в 14:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 28-го марта, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Векерл/Павлова и Грамматикопулу/Приданкина более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Векерл/Павлова имеет четыре победы, то Грамматикопулу/Приданкина может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Векерл/Павлова — Грамматикопулу/Приданкина:

Теннисный поединок Векерл/Павлова — Грамматикопулу/Приданкина запланирован организаторами турнира на 28-го марта, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 14:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Векерл/Павлова и Грамматикопулу/Приданкина встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Векерл/Павлова имеет три победы при одном поражении.

Векерл/Павлова

В этом сезоне Векерл/Павлова показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Векерл/Павлова играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Векерл/Павлова умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Векерл/Павлова и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Векерл/Павлова будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Векерл/Павлова чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Грамматикопулу/Приданкина

Нынешняя форма, которую демонстрирует Грамматикопулу/Приданкина еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Грамматикопулу/Приданкина постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Грамматикопулу/Приданкина пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Грамматикопулу/Приданкина не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Грамматикопулу/Приданкина не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Векерл/Павлова и Грамматикопулу/Приданкина впервые будут встречаться между собой. Если Векерл/Павлова уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Грамматикопулу/Приданкина пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Векерл/Павлова демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Векерл/Павлова – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Векерл/Павлова — Грамматикопулу/Приданкина 28-го марта

Векерл/Павлова

Несмотря на внушительный возраст, Векерл/Павлова демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Векерл/Павлова гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Векерл/Павлова обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Векерл/Павлова снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Векерл/Павлова может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Грамматикопулу/Приданкина

Несмотря на свой молодой возраст, Грамматикопулу/Приданкина демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Грамматикопулу/Приданкина уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Грамматикопулу/Приданкина станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Грамматикопулу/Приданкина, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Грамматикопулу/Приданкина умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Грамматикопулу/Приданкина имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Векерл/Павлова — Грамматикопулу/Приданкина Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Векерл/Павлова и Грамматикопулу/Приданкина начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Векерл/Павлова и Грамматикопулу/Приданкина показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Векерл/Павлова и Грамматикопулу/Приданкина провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Векерл/Павлова и Грамматикопулу/Приданкина действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Векерл/Павлова — Грамматикопулу/Приданкина: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Векерл/Павлова и Грамматикопулу/Приданкина которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Векерл/Павлова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Грамматикопулу/Приданкина хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Векерл/Павлова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Грамматикопулу/Приданкина умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Векерл/Павлова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Грамматикопулу/Приданкина вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Векерл/Павлова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Векерл/Павлова — Грамматикопулу/Приданкина. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Векерл/Павлова и Грамматикопулу/Приданкина букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Векерл/Павлова и Грамматикопулу/Приданкина проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-774847-segodnya-match-luisa-mauer-auf-der-heide-kseniya-laskutova-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-28-03-24/