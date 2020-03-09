Тео Аррибаж — Луис Диего Чавес Вильяпандо. Прогноз, ставки на матч (09.03.20)

09-го марта 2020 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тео Аррибаж , а противостоять в этом поединке будет Луис Диего Чавес Вильяпандо.



Теннисное противостояние Тео Аррибаж — Луис Диего Чавес Вильяпандо пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 09-го марта 2020 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 19:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Тео Аррибаж является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Тео Аррибаж — Луис Диего Чавес Вильяпандо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 09-го марта 2020 года откроет его противостояние Тео Аррибаж — Луис Диего Чавес Вильяпандо. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 19:00 по МСК, то есть до начала игры. Тео Аррибаж и Луис Диего Чавес Вильяпандо отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Луис Диего Чавес Вильяпандо может гордиться семью победами, а вот Тео Аррибаж имеет только пять выигранных встреч.

Тео Аррибаж

Тео Аррибаж отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Тео Аррибаж проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Тео Аррибаж проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Тео Аррибаж играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Тео Аррибаж больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Луис Диего Чавес Вильяпандо

На этом турнире Луис Диего Чавес Вильяпандо играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Луис Диего Чавес Вильяпандо все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Луис Диего Чавес Вильяпандо не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Луис Диего Чавес Вильяпандо уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Луис Диего Чавес Вильяпандо на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Луис Диего Чавес Вильяпандо пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Тео Аррибаж — Луис Диего Чавес Вильяпандо

Длительное время Тео Аррибаж и Луис Диего Чавес Вильяпандо не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Тео Аррибаж и Луис Диего Чавес Вильяпандо. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Тео Аррибаж — Луис Диего Чавес Вильяпандо 09-го марта 2020 года

Тео Аррибаж

Несмотря на внушительный возраст, Тео Аррибаж демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Тео Аррибаж гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Тео Аррибаж обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Тео Аррибаж снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Тео Аррибаж может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Луис Диего Чавес Вильяпандо

В этом сезоне Луис Диего Чавес Вильяпандо действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Луис Диего Чавес Вильяпандо обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Луис Диего Чавес Вильяпандо не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Луис Диего Чавес Вильяпандо не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Луис Диего Чавес Вильяпандо имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Тео Аррибаж — Луис Диего Чавес Вильяпандо Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Тео Аррибаж и Луис Диего Чавес Вильяпандо. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Тео Аррибаж и Луис Диего Чавес Вильяпандо встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Тео Аррибаж и Луис Диего Чавес Вильяпандо довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Тео Аррибаж и Луис Диего Чавес Вильяпандо подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Тео Аррибаж — Луис Диего Чавес Вильяпандо: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Тео Аррибаж имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Тео Аррибаж и Луис Диего Чавес Вильяпандо отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Луис Диего Чавес Вильяпандо в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Тео Аррибаж превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Луис Диего Чавес Вильяпандо сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Тео Аррибаж гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тео Аррибаж — Луис Диего Чавес Вильяпандо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Тео Аррибаж и Луис Диего Чавес Вильяпандо.



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