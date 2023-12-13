«Раймонд Мураталла (США)» – «Ксолисани Ндонгени (ЮАР)». 30.03.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Раймонд Мураталла (США) проведет 30-го марта, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Ксолисани Ндонгени (ЮАР). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 02:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 30-го марта осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Раймонд Мураталла (США) — Ксолисани Ндонгени (ЮАР). Это будет продолжаться вплоть до 02:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Раймонд Мураталла (США) — Ксолисани Ндонгени (ЮАР):

победа Раймонд Мураталла (США) – 0, ничья – 0, победа Ксолисани Ндонгени (ЮАР) – 0

Прогноз на матч Раймонд Мураталла (США) – Ксолисани Ндонгени (ЮАР) Бои, титульный бой, 30-го марта :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Раймонд Мураталла (США) не очень выгодно, а вот Ксолисани Ндонгени (ЮАР) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Раймонд Мураталла (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Раймонд Мураталла (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Раймонд Мураталла (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Раймонд Мураталла (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Раймонд Мураталла (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Раймонд Мураталла (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Ксолисани Ндонгени (ЮАР) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Ксолисани Ндонгени (ЮАР) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Ксолисани Ндонгени (ЮАР) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Ксолисани Ндонгени (ЮАР) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Ксолисани Ндонгени (ЮАР) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Раймонд Мураталла (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Раймонд Мураталла (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Раймонд Мураталла (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Раймонд Мураталла (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Раймонд Мураталла (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Ксолисани Ндонгени (ЮАР) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Ксолисани Ндонгени (ЮАР) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Ксолисани Ндонгени (ЮАР) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Ксолисани Ндонгени (ЮАР) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Ксолисани Ндонгени (ЮАР) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Ксолисани Ндонгени (ЮАР) должен задуматься о своей обороне.

Раймонд Мураталла (США) – Ксолисани Ндонгени (ЮАР) 30.03.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Раймонд Мураталла (США) и Ксолисани Ндонгени (ЮАР). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Раймонд Мураталла (США) и Ксолисани Ндонгени (ЮАР) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Раймонд Мураталла (США) легко справится с таким соперником, как Ксолисани Ндонгени (ЮАР). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Раймонд Мураталла (США) — Ксолисани Ндонгени (ЮАР) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Ксолисани Ндонгени (ЮАР).

Раймонд Мураталла (США)

На самом деле Раймонд Мураталла (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Раймонд Мураталла (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Раймонд Мураталла (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Раймонд Мураталла (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Раймонд Мураталла (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Ксолисани Ндонгени (ЮАР)

Сейчас Ксолисани Ндонгени (ЮАР) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Ксолисани Ндонгени (ЮАР) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Ксолисани Ндонгени (ЮАР) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Ксолисани Ндонгени (ЮАР) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Ксолисани Ндонгени (ЮАР) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Раймонд Мураталла (США) — Ксолисани Ндонгени (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Бои 30-го марта

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Раймонд Мураталла (США) — Ксолисани Ндонгени (ЮАР) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Раймонд Мураталла (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Раймонд Мураталла (США) — Ксолисани Ндонгени (ЮАР) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Раймонд Мураталла (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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