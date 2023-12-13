«Раймонд Мураталла (США)» – «Агустин Эзекель Кинтана (Арг)». 30.03.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 30.03.2024 состоится интересный поединок Раймонд Мураталла (США) — Агустин Эзекель Кинтана (Арг), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 05:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Раймонд Мураталла (США) — Агустин Эзекель Кинтана (Арг) пройдет 30.03.2024, и можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Раймонд Мураталла (США) имеет две победы нокаутом, а Агустин Эзекель Кинтана (Арг) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Раймонд Мураталла (США) — Агустин Эзекель Кинтана (Арг):

победа Раймонд Мураталла (США) – 1.04, ничья – 26, победа Агустин Эзекель Кинтана (Арг) – 12

Прогноз на матч Раймонд Мураталла (США) – Агустин Эзекель Кинтана (Арг) Бои, титульный бой, 30.03.2024 :

По коэффициенту 1.04 ставить на то, что выиграет Раймонд Мураталла (США) не очень выгодно, а вот Агустин Эзекель Кинтана (Арг) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 12.

История личных встреч

В свои 32 года Раймонд Мураталла (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Раймонд Мураталла (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Раймонд Мураталла (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Раймонд Мураталла (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Раймонд Мураталла (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Агустин Эзекель Кинтана (Арг) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Агустин Эзекель Кинтана (Арг) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Агустин Эзекель Кинтана (Арг) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Агустин Эзекель Кинтана (Арг) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Агустин Эзекель Кинтана (Арг) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Раймонд Мураталла (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Раймонд Мураталла (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Раймонд Мураталла (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Раймонд Мураталла (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Агустин Эзекель Кинтана (Арг) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Агустин Эзекель Кинтана (Арг) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Агустин Эзекель Кинтана (Арг) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Агустин Эзекель Кинтана (Арг) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Агустин Эзекель Кинтана (Арг), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Раймонд Мураталла (США) – Агустин Эзекель Кинтана (Арг) 30.03.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Раймонд Мураталла (США) и Агустин Эзекель Кинтана (Арг). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Раймонд Мураталла (США) и Агустин Эзекель Кинтана (Арг) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Раймонд Мураталла (США) и Агустин Эзекель Кинтана (Арг) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Раймонд Мураталла (США) будет намного сильнее, чем Агустин Эзекель Кинтана (Арг), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Раймонд Мураталла (США) и Агустин Эзекель Кинтана (Арг), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Агустин Эзекель Кинтана (Арг) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Раймонд Мураталла (США)

Раймонд Мураталла (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Раймонд Мураталла (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Раймонд Мураталла (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Раймонд Мураталла (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Раймонд Мураталла (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Агустин Эзекель Кинтана (Арг)

Уже несколько лет Агустин Эзекель Кинтана (Арг) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Агустин Эзекель Кинтана (Арг) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Агустин Эзекель Кинтана (Арг) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Раймонд Мураталла (США) — Агустин Эзекель Кинтана (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 30.03.2024

На титульный бой Раймонд Мураталла (США) — Агустин Эзекель Кинтана (Арг) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Раймонд Мураталла (США) и Агустин Эзекель Кинтана (Арг), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Раймонд Мураталла (США) выиграет бой.

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