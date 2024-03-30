«Аарон Джонсон (Анг)» – «Эрмил Джафери (Алб)». 30.03.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 30 марта букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Аарон Джонсон (Анг) — Эрмил Джафери (Алб). На ринге его участники появятся в 20:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Аарон Джонсон (Анг) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Аарон Джонсон (Анг) обладает несколькими чемпионскими титулами и 30 марта предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Эрмил Джафери (Алб), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аарон Джонсон (Анг) — Эрмил Джафери (Алб):

победа Аарон Джонсон (Анг) – 0, ничья – 0, победа Эрмил Джафери (Алб) – 0

Прогноз на матч Аарон Джонсон (Анг) – Эрмил Джафери (Алб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30 марта :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Аарон Джонсон (Анг) не очень выгодно, а вот Эрмил Джафери (Алб) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Аарон Джонсон (Анг) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Аарон Джонсон (Анг) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Аарон Джонсон (Анг) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Аарон Джонсон (Анг) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Аарон Джонсон (Анг) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Эрмил Джафери (Алб) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Эрмил Джафери (Алб) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Эрмил Джафери (Алб) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Эрмил Джафери (Алб) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Эрмил Джафери (Алб) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Аарон Джонсон (Анг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Аарон Джонсон (Анг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Аарон Джонсон (Анг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Аарон Джонсон (Анг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Эрмил Джафери (Алб) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Эрмил Джафери (Алб) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Эрмил Джафери (Алб) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Эрмил Джафери (Алб) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Эрмил Джафери (Алб) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Эрмил Джафери (Алб) должен задуматься о своей обороне.

Аарон Джонсон (Анг) – Эрмил Джафери (Алб) 30.03.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Аарон Джонсон (Анг) и Эрмил Джафери (Алб). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Аарон Джонсон (Анг) и Эрмил Джафери (Алб) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Аарон Джонсон (Анг) и Эрмил Джафери (Алб) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Аарон Джонсон (Анг) и Эрмил Джафери (Алб), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Аарон Джонсон (Анг) выиграет бой.

Титульный бой Аарон Джонсон (Анг) — Эрмил Джафери (Алб) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Эрмил Джафери (Алб) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Аарон Джонсон (Анг)

Несмотря на то, что Аарон Джонсон (Анг) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Аарон Джонсон (Анг) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Аарон Джонсон (Анг) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Аарон Джонсон (Анг) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Эрмил Джафери (Алб)

На данный момент Эрмил Джафери (Алб) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Эрмил Джафери (Алб) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Эрмил Джафери (Алб) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Эрмил Джафери (Алб) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Эрмил Джафери (Алб) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Аарон Джонсон (Анг) — Эрмил Джафери (Алб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30 марта

Несмотря на то, что Аарон Джонсон (Анг) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Эрмил Джафери (Алб) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Аарон Джонсон (Анг) и Эрмил Джафери (Алб), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Аарон Джонсон (Анг) выиграет бой.

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