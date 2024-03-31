«Джордан Вуценик (Анг)» – «Симоне Д`Анна (Ита)». 31.03.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 31-го марта 2024 года должен состояться бой Джордан Вуценик (Анг) — Симоне Д`Анна (Ита), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 00:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джордан Вуценик (Анг) и Симоне Д`Анна (Ита) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 00:00 по московскому времени Джордан Вуценик (Анг) и Симоне Д`Анна (Ита) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 31-го марта 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джордан Вуценик (Анг) и Симоне Д`Анна (Ита) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джордан Вуценик (Анг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джордан Вуценик (Анг) — Симоне Д`Анна (Ита):

победа Джордан Вуценик (Анг) – 0, ничья – 0, победа Симоне Д`Анна (Ита) – 0

Прогноз на матч Джордан Вуценик (Анг) – Симоне Д`Анна (Ита) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 31-го марта 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Джордан Вуценик (Анг) не очень выгодно, а вот Симоне Д`Анна (Ита) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Джордан Вуценик (Анг) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джордан Вуценик (Анг) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джордан Вуценик (Анг) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джордан Вуценик (Анг) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джордан Вуценик (Анг) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Симоне Д`Анна (Ита) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Симоне Д`Анна (Ита) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Симоне Д`Анна (Ита) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Симоне Д`Анна (Ита) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Симоне Д`Анна (Ита) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Джордан Вуценик (Анг) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джордан Вуценик (Анг) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джордан Вуценик (Анг) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джордан Вуценик (Анг) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джордан Вуценик (Анг) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джордан Вуценик (Анг) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Симоне Д`Анна (Ита) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Симоне Д`Анна (Ита) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Симоне Д`Анна (Ита) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Симоне Д`Анна (Ита) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Симоне Д`Анна (Ита) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Симоне Д`Анна (Ита) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Симоне Д`Анна (Ита) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джордан Вуценик (Анг) – Симоне Д`Анна (Ита) 31.03.24

Появление на ринге таких бойцов, как Джордан Вуценик (Анг) и Симоне Д`Анна (Ита) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джордан Вуценик (Анг) и Симоне Д`Анна (Ита). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Джордан Вуценик (Анг) и Симоне Д`Анна (Ита) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джордан Вуценик (Анг) и Симоне Д`Анна (Ита) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джордан Вуценик (Анг) и Симоне Д`Анна (Ита) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Джордан Вуценик (Анг) — Симоне Д`Анна (Ита) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джордан Вуценик (Анг) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Джордан Вуценик (Анг) в данный момент сильнее, нежели Симоне Д`Анна (Ита), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джордан Вуценик (Анг)

Джордан Вуценик (Анг) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Джордан Вуценик (Анг) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Джордан Вуценик (Анг) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Джордан Вуценик (Анг) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Джордан Вуценик (Анг) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Симоне Д`Анна (Ита)

В данный момент Симоне Д`Анна (Ита) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Симоне Д`Анна (Ита) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Симоне Д`Анна (Ита) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Симоне Д`Анна (Ита) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Джордан Вуценик (Анг) — Симоне Д`Анна (Ита). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 31-го марта 2024 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Джордан Вуценик (Анг) — Симоне Д`Анна (Ита) собираются ставить на то, что сильнее будет Джордан Вуценик (Анг), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Джордан Вуценик (Анг) сейчас находится на пике формы, так что Симоне Д`Анна (Ита) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джордан Вуценик (Анг).

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