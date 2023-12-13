«Арсен Гоуламирян (Арм)» – «Хильберто Рамирес Санчес (Мек)». 31.03.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 31 марта должен состояться бой Арсен Гоуламирян (Арм) — Хильберто Рамирес Санчес (Мек), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 06:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Арсен Гоуламирян (Арм) и Хильберто Рамирес Санчес (Мек) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 06:00 по московскому времени Арсен Гоуламирян (Арм) и Хильберто Рамирес Санчес (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 31 марта, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Арсен Гоуламирян (Арм) и Хильберто Рамирес Санчес (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Арсен Гоуламирян (Арм).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Арсен Гоуламирян (Арм) — Хильберто Рамирес Санчес (Мек):

победа Арсен Гоуламирян (Арм) – 0, ничья – 0, победа Хильберто Рамирес Санчес (Мек) – 0

Прогноз на матч Арсен Гоуламирян (Арм) – Хильберто Рамирес Санчес (Мек) Бои, титульный бой, 31 марта :

Так как Арсен Гоуламирян (Арм) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Хильберто Рамирес Санчес (Мек) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Арсен Гоуламирян (Арм) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Арсен Гоуламирян (Арм) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Арсен Гоуламирян (Арм) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Арсен Гоуламирян (Арм) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Арсен Гоуламирян (Арм) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Арсен Гоуламирян (Арм) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Хильберто Рамирес Санчес (Мек) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Хильберто Рамирес Санчес (Мек) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Хильберто Рамирес Санчес (Мек) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Хильберто Рамирес Санчес (Мек) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Хильберто Рамирес Санчес (Мек) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Арсен Гоуламирян (Арм) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Арсен Гоуламирян (Арм) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Арсен Гоуламирян (Арм) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Арсен Гоуламирян (Арм) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Арсен Гоуламирян (Арм) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Арсен Гоуламирян (Арм) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Хильберто Рамирес Санчес (Мек) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Хильберто Рамирес Санчес (Мек) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Хильберто Рамирес Санчес (Мек) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Хильберто Рамирес Санчес (Мек) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Хильберто Рамирес Санчес (Мек), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Арсен Гоуламирян (Арм) – Хильберто Рамирес Санчес (Мек) 31.03.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Арсен Гоуламирян (Арм) и Хильберто Рамирес Санчес (Мек). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Арсен Гоуламирян (Арм) и Хильберто Рамирес Санчес (Мек) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Арсен Гоуламирян (Арм) и Хильберто Рамирес Санчес (Мек). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Арсен Гоуламирян (Арм) и Хильберто Рамирес Санчес (Мек) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Арсен Гоуламирян (Арм) и Хильберто Рамирес Санчес (Мек) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Арсен Гоуламирян (Арм) и Хильберто Рамирес Санчес (Мек), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Арсен Гоуламирян (Арм) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Арсен Гоуламирян (Арм) в данный момент сильнее, нежели Хильберто Рамирес Санчес (Мек), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Арсен Гоуламирян (Арм)

В своей профессиональной карьере Арсен Гоуламирян (Арм) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Арсен Гоуламирян (Арм) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Арсен Гоуламирян (Арм) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Арсен Гоуламирян (Арм) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Арсен Гоуламирян (Арм) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Хильберто Рамирес Санчес (Мек)

Последний раз Хильберто Рамирес Санчес (Мек) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Хильберто Рамирес Санчес (Мек) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Хильберто Рамирес Санчес (Мек) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Хильберто Рамирес Санчес (Мек) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Хильберто Рамирес Санчес (Мек)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Хильберто Рамирес Санчес (Мек) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Арсен Гоуламирян (Арм) — Хильберто Рамирес Санчес (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 31 марта

Спортивные эксперты считают, что Арсен Гоуламирян (Арм) сейчас намного сильнее, чем Хильберто Рамирес Санчес (Мек), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Арсен Гоуламирян (Арм) и Хильберто Рамирес Санчес (Мек), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Арсен Гоуламирян (Арм) выиграет бой.

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