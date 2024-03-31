«Юдай Шигеока (Япо)» – «Мелвин Иерусалем (Фил)». 31.03.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Юдай Шигеока (Япо) проведет 31-го марта, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Мелвин Иерусалем (Фил). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 09:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 09:00 по московскому времени Юдай Шигеока (Япо) и Мелвин Иерусалем (Фил) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 31-го марта, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Юдай Шигеока (Япо) и Мелвин Иерусалем (Фил) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Юдай Шигеока (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юдай Шигеока (Япо) — Мелвин Иерусалем (Фил):

победа Юдай Шигеока (Япо) – 1.195, ничья – 23, победа Мелвин Иерусалем (Фил) – 5.65

Прогноз на матч Юдай Шигеока (Япо) – Мелвин Иерусалем (Фил) Бои, титульный бой, 31-го марта :

Из-за того, что все ставят на то, что Юдай Шигеока (Япо) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.195. А котировка на то, что Мелвин Иерусалем (Фил) будет сильнее повысилась до 5.65.

История личных встреч

На профессиональном ринге Юдай Шигеока (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Юдай Шигеока (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Юдай Шигеока (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Юдай Шигеока (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Юдай Шигеока (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Мелвин Иерусалем (Фил) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Мелвин Иерусалем (Фил) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Мелвин Иерусалем (Фил), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Мелвин Иерусалем (Фил) должен быть в хорошей физической форме. Мелвин Иерусалем (Фил) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Юдай Шигеока (Япо) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Юдай Шигеока (Япо) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Юдай Шигеока (Япо) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Юдай Шигеока (Япо) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Юдай Шигеока (Япо) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Мелвин Иерусалем (Фил) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Мелвин Иерусалем (Фил) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Мелвин Иерусалем (Фил) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Мелвин Иерусалем (Фил) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Юдай Шигеока (Япо) – Мелвин Иерусалем (Фил) 31.03.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Юдай Шигеока (Япо) и Мелвин Иерусалем (Фил) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Юдай Шигеока (Япо) и Мелвин Иерусалем (Фил). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Юдай Шигеока (Япо) и Мелвин Иерусалем (Фил) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Юдай Шигеока (Япо) и Мелвин Иерусалем (Фил) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Юдай Шигеока (Япо) — Мелвин Иерусалем (Фил) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Мелвин Иерусалем (Фил) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Юдай Шигеока (Япо) — Мелвин Иерусалем (Фил) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Мелвин Иерусалем (Фил).

Юдай Шигеока (Япо)

Как бы Юдай Шигеока (Япо) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Юдай Шигеока (Япо) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Юдай Шигеока (Япо) дрался на ринге только с представителями своей страны. Юдай Шигеока (Япо) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Юдай Шигеока (Япо) совершенно не работает над собственной защитой.

Мелвин Иерусалем (Фил)

Сейчас Мелвин Иерусалем (Фил) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Мелвин Иерусалем (Фил) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Мелвин Иерусалем (Фил) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Мелвин Иерусалем (Фил) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Мелвин Иерусалем (Фил) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Юдай Шигеока (Япо) — Мелвин Иерусалем (Фил). Прогноз и ставки на матч. Бои 31-го марта

Никто не сомневается, что Юдай Шигеока (Япо) намного сильнее, чем Мелвин Иерусалем (Фил), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Юдай Шигеока (Япо) легко справится с таким соперником, как Мелвин Иерусалем (Фил). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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