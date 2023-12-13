«Андрей Жуковский (Блр)» – «Заур Гаджибабаев (Азе)». 02.04.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 02.04.2024 должен состояться бой Андрей Жуковский (Блр) — Заур Гаджибабаев (Азе), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:40 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Андрей Жуковский (Блр) и Заур Гаджибабаев (Азе) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 20:40 по московскому времени Андрей Жуковский (Блр) и Заур Гаджибабаев (Азе) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 02.04.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Андрей Жуковский (Блр) и Заур Гаджибабаев (Азе) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Андрей Жуковский (Блр).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Андрей Жуковский (Блр) — Заур Гаджибабаев (Азе):

победа Андрей Жуковский (Блр) – 3.945, ничья – 60, победа Заур Гаджибабаев (Азе) – 1.24

Прогноз на матч Андрей Жуковский (Блр) – Заур Гаджибабаев (Азе) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02.04.2024 :

Так как Андрей Жуковский (Блр) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 3.945. В то же время Заур Гаджибабаев (Азе) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.24.

История личных встреч

На данный момент Андрей Жуковский (Блр) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Андрей Жуковский (Блр) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Андрей Жуковский (Блр) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Андрей Жуковский (Блр) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Заур Гаджибабаев (Азе) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Заур Гаджибабаев (Азе) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Заур Гаджибабаев (Азе) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Заур Гаджибабаев (Азе) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Заур Гаджибабаев (Азе) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Андрей Жуковский (Блр) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Андрей Жуковский (Блр) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Андрей Жуковский (Блр) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Андрей Жуковский (Блр) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Андрей Жуковский (Блр) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Андрей Жуковский (Блр) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Заур Гаджибабаев (Азе) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Заур Гаджибабаев (Азе) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Заур Гаджибабаев (Азе) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Заур Гаджибабаев (Азе) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Заур Гаджибабаев (Азе) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Андрей Жуковский (Блр) – Заур Гаджибабаев (Азе) 02.04.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Андрей Жуковский (Блр) и Заур Гаджибабаев (Азе) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Андрей Жуковский (Блр) и Заур Гаджибабаев (Азе) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Андрей Жуковский (Блр) и Заур Гаджибабаев (Азе) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Андрей Жуковский (Блр) и Заур Гаджибабаев (Азе) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Андрей Жуковский (Блр) — Заур Гаджибабаев (Азе) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Заур Гаджибабаев (Азе) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Андрей Жуковский (Блр) и Заур Гаджибабаев (Азе), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Заур Гаджибабаев (Азе) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Андрей Жуковский (Блр)

Как бы Андрей Жуковский (Блр) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Андрей Жуковский (Блр) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Андрей Жуковский (Блр) дрался на ринге только с представителями своей страны. Андрей Жуковский (Блр) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Андрей Жуковский (Блр) совершенно не работает над собственной защитой.

Заур Гаджибабаев (Азе)

Уже несколько лет Заур Гаджибабаев (Азе) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Заур Гаджибабаев (Азе) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Заур Гаджибабаев (Азе) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Андрей Жуковский (Блр) — Заур Гаджибабаев (Азе). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02.04.2024

В настоящее время Андрей Жуковский (Блр) и Заур Гаджибабаев (Азе) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Андрей Жуковский (Блр) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Андрей Жуковский (Блр) и Заур Гаджибабаев (Азе), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Андрей Жуковский (Блр) выиграет с помощью нокаута.

http://rockaluga.ru/cat1-927046-prognoz-na-match-vibi-hobro-ii-01-04-24/

http://evolvegame.ru/cat2-777642-stavki-na-match-illinoys-fayting-illini-zhen-vashington-steyt-kugars-zhen-prognoz-na-basketbol-ot-02-04-24/