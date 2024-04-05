«Юрай Исии (Япо)» – «Сатоши Катасима (Япо)». 05.04.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Юрай Исии (Япо) — Сатоши Катасима (Япо) на 05-го апреля 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Юрай Исии (Япо) и Сатоши Катасима (Япо) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:30.

Сейчас Юрай Исии (Япо) обладает несколькими чемпионскими титулами и 05-го апреля 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Сатоши Катасима (Япо), так что вряд ли в 15:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юрай Исии (Япо) — Сатоши Катасима (Япо):

победа Юрай Исии (Япо) – 0, ничья – 0, победа Сатоши Катасима (Япо) – 0

Прогноз на матч Юрай Исии (Япо) – Сатоши Катасима (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 05-го апреля 2024 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Юрай Исии (Япо) станет победителем боя. Если выиграет Сатоши Катасима (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Юрай Исии (Япо) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Юрай Исии (Япо) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Юрай Исии (Япо) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Юрай Исии (Япо) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Сатоши Катасима (Япо) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Сатоши Катасима (Япо) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Сатоши Катасима (Япо) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Сатоши Катасима (Япо) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Сатоши Катасима (Япо) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Юрай Исии (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Юрай Исии (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Юрай Исии (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Юрай Исии (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Юрай Исии (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Юрай Исии (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Сатоши Катасима (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Сатоши Катасима (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Сатоши Катасима (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Сатоши Катасима (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Сатоши Катасима (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Сатоши Катасима (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Юрай Исии (Япо) – Сатоши Катасима (Япо) 05.04.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Юрай Исии (Япо) и Сатоши Катасима (Япо), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Юрай Исии (Япо) и Сатоши Катасима (Япо). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Юрай Исии (Япо) и Сатоши Катасима (Япо) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Юрай Исии (Япо) и Сатоши Катасима (Япо) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Юрай Исии (Япо) — Сатоши Катасима (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Юрай Исии (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Юрай Исии (Япо) — Сатоши Катасима (Япо) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Сатоши Катасима (Япо), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Юрай Исии (Япо)

Юрай Исии (Япо) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Юрай Исии (Япо) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Юрай Исии (Япо) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Юрай Исии (Япо) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Юрай Исии (Япо) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Сатоши Катасима (Япо)

Последний раз Сатоши Катасима (Япо) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Сатоши Катасима (Япо) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Сатоши Катасима (Япо) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Сатоши Катасима (Япо) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Сатоши Катасима (Япо)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Сатоши Катасима (Япо) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Юрай Исии (Япо) — Сатоши Катасима (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 05-го апреля 2024 года

Никто не сомневается, что Юрай Исии (Япо) намного сильнее, чем Сатоши Катасима (Япо), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Юрай Исии (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Сатоши Катасима (Япо) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Юрай Исии (Япо).

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