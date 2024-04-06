«Кармен Варгас (США)» – «Кларис Моралес (США)». 06.04.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 06 апреля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Кармен Варгас (США) — Кларис Моралес (США). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Кармен Варгас (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 01:00 по московскому времени Кармен Варгас (США) и Кларис Моралес (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 06 апреля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Кармен Варгас (США) и Кларис Моралес (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Кармен Варгас (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кармен Варгас (США) — Кларис Моралес (США):

победа Кармен Варгас (США) – 0, ничья – 0, победа Кларис Моралес (США) – 0

Прогноз на матч Кармен Варгас (США) – Кларис Моралес (США) Бои, титульный бой, 06 апреля :

Так как Кармен Варгас (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Кларис Моралес (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Кармен Варгас (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Кармен Варгас (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Кармен Варгас (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Кармен Варгас (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Кармен Варгас (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Кармен Варгас (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Кармен Варгас (США) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Кларис Моралес (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Кларис Моралес (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Кларис Моралес (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Кларис Моралес (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Кларис Моралес (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Кармен Варгас (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Кармен Варгас (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Кармен Варгас (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Кармен Варгас (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Кларис Моралес (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Кларис Моралес (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Кларис Моралес (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Кларис Моралес (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Кларис Моралес (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Кларис Моралес (США) должен задуматься о своей обороне.

Кармен Варгас (США) – Кларис Моралес (США) 06.04.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Кармен Варгас (США) и Кларис Моралес (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Кармен Варгас (США) и Кларис Моралес (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Кармен Варгас (США) и Кларис Моралес (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Кармен Варгас (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Кларис Моралес (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Кармен Варгас (США) сейчас находится на пике формы, так что Кларис Моралес (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Кармен Варгас (США).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Кармен Варгас (США) и Кларис Моралес (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Кларис Моралес (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Кармен Варгас (США)

Свою самую выдающуюся победу Кармен Варгас (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Кармен Варгас (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Кармен Варгас (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Кармен Варгас (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Кармен Варгас (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Кларис Моралес (США)

На данный момент Кларис Моралес (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Кларис Моралес (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Кларис Моралес (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Кларис Моралес (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Кларис Моралес (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Кармен Варгас (США) — Кларис Моралес (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 06 апреля

На титульный бой Кармен Варгас (США) — Кларис Моралес (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Кармен Варгас (США) сейчас находится на пике формы, так что Кларис Моралес (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Кармен Варгас (США).

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