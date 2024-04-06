«Бен Тайнан (Кан)» – «Дюк Дидьер (Авс)». 06.04.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Бен Тайнан (Кан) проведет 06-го апреля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Дюк Дидьер (Авс). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 04:35 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Бен Тайнан (Кан) — Дюк Дидьер (Авс) пройдет 06-го апреля, и можно не сомневаться, что в 04:35 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Бен Тайнан (Кан) имеет две победы нокаутом, а Дюк Дидьер (Авс) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бен Тайнан (Кан) — Дюк Дидьер (Авс):

победа Бен Тайнан (Кан) – 0, ничья – 0, победа Дюк Дидьер (Авс) – 0

Прогноз на матч Бен Тайнан (Кан) – Дюк Дидьер (Авс) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06-го апреля :

Букмекерские конторы на бой Бен Тайнан (Кан) — Дюк Дидьер (Авс) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Бен Тайнан (Кан) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Бен Тайнан (Кан) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Бен Тайнан (Кан) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Бен Тайнан (Кан) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Бен Тайнан (Кан) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Дюк Дидьер (Авс) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Дюк Дидьер (Авс) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Дюк Дидьер (Авс) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Дюк Дидьер (Авс) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Дюк Дидьер (Авс) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Бен Тайнан (Кан) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Бен Тайнан (Кан) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Бен Тайнан (Кан) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Бен Тайнан (Кан) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Бен Тайнан (Кан) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Дюк Дидьер (Авс) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Дюк Дидьер (Авс) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Дюк Дидьер (Авс) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Дюк Дидьер (Авс) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Дюк Дидьер (Авс) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Дюк Дидьер (Авс) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Дюк Дидьер (Авс) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Бен Тайнан (Кан) – Дюк Дидьер (Авс) 06.04.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Бен Тайнан (Кан) и Дюк Дидьер (Авс). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Бен Тайнан (Кан) и Дюк Дидьер (Авс). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Бен Тайнан (Кан) и Дюк Дидьер (Авс) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Бен Тайнан (Кан) и Дюк Дидьер (Авс) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Бен Тайнан (Кан) — Дюк Дидьер (Авс) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Бен Тайнан (Кан) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Бен Тайнан (Кан) — Дюк Дидьер (Авс) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Дюк Дидьер (Авс) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Бен Тайнан (Кан)

В своей профессиональной карьере Бен Тайнан (Кан) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Бен Тайнан (Кан) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Бен Тайнан (Кан) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Бен Тайнан (Кан) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Бен Тайнан (Кан) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Дюк Дидьер (Авс)

На сегодняшний день Дюк Дидьер (Авс) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Дюк Дидьер (Авс) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Дюк Дидьер (Авс) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Дюк Дидьер (Авс) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Бен Тайнан (Кан) — Дюк Дидьер (Авс). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06-го апреля

В настоящее время Бен Тайнан (Кан) и Дюк Дидьер (Авс) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Бен Тайнан (Кан) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Бен Тайнан (Кан) и Дюк Дидьер (Авс), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Бен Тайнан (Кан) выиграет с помощью нокаута.

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