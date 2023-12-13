Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) — Тяньцзинь Пионерс (19): хозяева докажут превосходство над соперником

Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) — Тяньцзинь Пионерс (19) (05-го апреля), ставки и коэффициенты

05-го апреля в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая до 19 лет, в котором на своей площадке местный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) примет соперника по национальному первенству Тяньцзинь Пионерс (19).



В 13:30 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) – Тяньцзинь Пионерс (19), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 05-го апреля, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Тяньцзинь Пионерс (19).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) — Тяньцзинь Пионерс (19):

Баскетбольный поединок Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) — Тяньцзинь Пионерс (19) состоится 05-го апреля в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 13:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19)

В этом сезоне баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) вообще лидирует в чемпионате.



Тяньцзинь Пионерс (19)

В составе баскетбольного клуба Тяньцзинь Пионерс (19) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Тяньцзинь Пионерс (19) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Тяньцзинь Пионерс (19) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) — Тяньцзинь Пионерс (19). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) — Тяньцзинь Пионерс (19), запланированного на 05-го апреля. На площадке игроки обеих команд появятся в 13:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) и Тяньцзинь Пионерс (19) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19).



Прогноз и ставка на матч Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) — Тяньцзинь Пионерс (19) 05-го апреля

Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19)

В последние годы Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Тяньцзинь Пионерс (19)

Два года назад баскетбольный клуб Тяньцзинь Пионерс (19) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Тяньцзинь Пионерс (19) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) — Тяньцзинь Пионерс (19) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 05-го апреля сыграет матч против БК Тяньцзинь Пионерс (19). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 13:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) — Тяньцзинь Пионерс (19): хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Тяньцзинь Пионерс (19) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Тяньцзинь Пионерс (19) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Тяньцзинь Пионерс (19) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) — Тяньцзинь Пионерс (19). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (19) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Тяньцзинь Пионерс (19) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Тяньцзинь Пионерс (19) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Тяньцзинь Пионерс (19) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat0-779990-omaha-supernovas-zhen-kolambus-furi-zhen-prognoz-i-stavki-ot-specialista-05-04-24/