«Гер Харрис (Ирл)» – «Грегори Вамитан (Н.Кал)». 06.04.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 06-го апреля состоится интересный поединок Гер Харрис (Ирл) — Грегори Вамитан (Н.Кал), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 23:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 06-го апреля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Гер Харрис (Ирл) — Грегори Вамитан (Н.Кал). По Москве начало данного поединка будет в 23:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гер Харрис (Ирл) — Грегори Вамитан (Н.Кал):

победа Гер Харрис (Ирл) – 1.49, ничья – 50, победа Грегори Вамитан (Н.Кал) – 2.61

Прогноз на матч Гер Харрис (Ирл) – Грегори Вамитан (Н.Кал) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06-го апреля :

Ставки по коэффициенту 1.49 окажутся выигрышными, если Гер Харрис (Ирл) станет победителем боя. Если выиграет Грегори Вамитан (Н.Кал), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 2.61.

История личных встреч

На профессиональном ринге Гер Харрис (Ирл) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Гер Харрис (Ирл) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Гер Харрис (Ирл) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Гер Харрис (Ирл) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Гер Харрис (Ирл) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Грегори Вамитан (Н.Кал) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Грегори Вамитан (Н.Кал) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Грегори Вамитан (Н.Кал) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Грегори Вамитан (Н.Кал) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Грегори Вамитан (Н.Кал) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Гер Харрис (Ирл) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Гер Харрис (Ирл) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Гер Харрис (Ирл) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Гер Харрис (Ирл) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Грегори Вамитан (Н.Кал) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Грегори Вамитан (Н.Кал) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Грегори Вамитан (Н.Кал) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Грегори Вамитан (Н.Кал) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Грегори Вамитан (Н.Кал) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Гер Харрис (Ирл) – Грегори Вамитан (Н.Кал) 06.04.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Гер Харрис (Ирл) и Грегори Вамитан (Н.Кал). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Гер Харрис (Ирл) и Грегори Вамитан (Н.Кал) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Гер Харрис (Ирл) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Грегори Вамитан (Н.Кал) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Гер Харрис (Ирл) — Грегори Вамитан (Н.Кал) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Гер Харрис (Ирл) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Гер Харрис (Ирл) — Грегори Вамитан (Н.Кал) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Грегори Вамитан (Н.Кал), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Гер Харрис (Ирл)

Свою самую выдающуюся победу Гер Харрис (Ирл) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Гер Харрис (Ирл) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Гер Харрис (Ирл) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Гер Харрис (Ирл) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Гер Харрис (Ирл) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Грегори Вамитан (Н.Кал)

На данный момент Грегори Вамитан (Н.Кал) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Грегори Вамитан (Н.Кал) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Грегори Вамитан (Н.Кал) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Грегори Вамитан (Н.Кал) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Грегори Вамитан (Н.Кал) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Гер Харрис (Ирл) — Грегори Вамитан (Н.Кал). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06-го апреля

Так как Гер Харрис (Ирл) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Грегори Вамитан (Н.Кал).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Гер Харрис (Ирл) и Грегори Вамитан (Н.Кал), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Гер Харрис (Ирл) выиграет бой.

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