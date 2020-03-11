Закариас/Талаба — Осорио Серрано/Портилло Рамирес. Прогноз, ставки на матч(12.03.20)

Закариас/Талаба — Осорио Серрано/Портилло Рамирес (12-го марта), ставки и коэффициенты

12-го марта в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Закариас/Талаба , а противостоять в этом поединке будет Осорио Серрано/Портилло Рамирес.



Так как теннисный поединок Закариас/Талаба — Осорио Серрано/Портилло Рамирес пройдет уже 12-го марта, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 02:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Закариас/Талаба на тот момент намного сильнее, нежели Осорио Серрано/Портилло Рамирес.



Закариас/Талаба — Осорио Серрано/Портилло Рамирес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Закариас/Талаба имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 12-го марта нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Осорио Серрано/Портилло Рамирес. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 02:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Закариас/Талаба имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Закариас/Талаба

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Закариас/Талаба находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Закариас/Талаба является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Закариас/Талаба умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Закариас/Талаба обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Закариас/Талаба может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Осорио Серрано/Портилло Рамирес

Осорио Серрано/Портилло Рамирес имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Осорио Серрано/Портилло Рамирес уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Осорио Серрано/Портилло Рамирес умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Осорио Серрано/Портилло Рамирес обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Осорио Серрано/Портилло Рамирес проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Закариас/Талаба — Осорио Серрано/Портилло Рамирес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Закариас/Талаба и Осорио Серрано/Портилло Рамирес. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Закариас/Талаба — Осорио Серрано/Портилло Рамирес. Прогноз, ставки на матч(12.03.20)

Закариас/Талаба

Закариас/Талаба не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Закариас/Талаба любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Закариас/Талаба умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Закариас/Талаба не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Закариас/Талаба умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Осорио Серрано/Портилло Рамирес

Несмотря на свой молодой возраст, Осорио Серрано/Портилло Рамирес демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Осорио Серрано/Портилло Рамирес уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Осорио Серрано/Портилло Рамирес станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Осорио Серрано/Портилло Рамирес, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Осорио Серрано/Портилло Рамирес умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Осорио Серрано/Портилло Рамирес имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Закариас/Талаба — Осорио Серрано/Портилло Рамирес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Закариас/Талаба и Осорио Серрано/Портилло Рамирес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Закариас/Талаба и Осорио Серрано/Портилло Рамирес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Закариас/Талаба и Осорио Серрано/Портилло Рамирес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Закариас/Талаба и Осорио Серрано/Портилло Рамирес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Закариас/Талаба — Осорио Серрано/Портилло Рамирес: снова ждем результативной игры

Закариас/Талаба и Осорио Серрано/Портилло Рамирес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Закариас/Талаба имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Осорио Серрано/Портилло Рамирес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Закариас/Талаба. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Осорио Серрано/Портилло Рамирес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Закариас/Талаба довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Осорио Серрано/Портилло Рамирес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Закариас/Талаба.

СЕГОДНЯ МАТЧ Закариас/Талаба — Осорио Серрано/Портилло Рамирес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Закариас/Талаба и Осорио Серрано/Портилло Рамирес.



http://evolvegame.ru/cat1-255371-prognoz-na-match-los-andzheles-endzhels-oklend-atletiks-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-11-03-20/